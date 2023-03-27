«Комиссия $300»: Райффайзенбанк ограничил исходящие переводы для физлиц

Райффайзенбанк c 3 апреля ужесточит условия валютных переводов для частных клиентов. Банк вынужден ввести новые ограничения, чтобы не превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты.

Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность исходящих переводов в долларах для физических лиц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале кредитной организации. Переводы в долларах в другие банки смогут осуществлять «только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 г. включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen (работает с состоятельными клиентами)», указано в сообщении. Минимальная сумма перевода составит $20 000:

Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах. С 3 апреля будет установлена фиксированная комиссия по всем валютным переводам — $300 или эквивалент для других валют. Переводы в евро в другие банки будут по-прежнему доступны всем физлицам, однако минимальная сумма тоже выросла до €20 тыс. В других валютах минимальные суммы не изменились: 10 тыс. фунтов стерлингов или швейцарских франков, 70 тыс. китайских юаней или 1 млн японских иен.Ограничений на входящие переводы в иностранной валюте, в том числе в долларах, не будет.

Ранее финансовая организация сообщила о повышении минимальной суммы валютного перевода для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Райффайзенбанк является российской «дочкой» австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International (RBI). Это системно значимый банк, в октябре 2022 г. он вошел в список из 45 организаций, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале. На прошлой неделе Reuters сообщил, что Европейский центральный банк оказывает давление на RBI с тем, чтобы он ушел из России, и хочет получить от австрийской группы план действий по свертыванию бизнеса, рассказывал DK.RU.