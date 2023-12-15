Карты платежной системы «Мир» официально монополизировали карточный рынок России

Первые карты «Мир» были выпущены в России после присоединения Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. В конце 2021 г. доля операций по картам «Мир» занимала 25,7%.

По итогам 2023 г. карты национальной платежной системы «Мир» впервые заняли более половины карточного рынка — в третьем квартале на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в России, сообщил Коммерсантъ со ссылкой на последние данные Центробанка. По данным регулятора, всего банки выпустили 256 млн карт «Мир». Ранее по итогам шести месяцев 2023 г. «Мир» занимал 49,4% объема операций по картам и 48,2% от всех выпущенных карт.

В третьем квартале 2023 г. банки выпустили 424,9 млн карт для физлиц, объем операций по ним составил 44,3 млрд руб. При этом 14,4 млрд руб. из этой суммы пришлось на оплату товаров и услуг, 21 млрд руб. — на денежные переводы, а 8,8 млрд руб. — на снятие с карт наличных денег.

До марта 2022 г. основную долю на рынке занимали карты МПС. Для сравнения: по итогам 2021 г. на карты «Мир» приходилось 25,7% в общем объеме карточных операций и 32,5% в числе эмитированных карт. Но в 2022 г. с российского карточного рынка ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, занимавшие на нем основную долю. После этого, в марте 2023 г., регулятор зафиксировал рост спроса на карты «Мир».

Тогда Банк России в своей стратегии развития Национальной платежной системы (НСПК), которая была принята в 2021 г., еще до ввода масштабных санкций, в смелых мечтах ставил цель к концу 2023 г. увеличить долю карт «Мир» в общем обороте до 27–30%.

По прогнозам главы НСПК Владимира Комлева, в связи с санкциями и отказом от SWIFT к концу 2024 г. доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций составит 70%, а в 2025 г. карты Visa и Mastercard могут вовсе выйти из оборота.

Первые карты «Мир» были выпущены в России в 2015 г. НСПК была создана в 2014 г. после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Впоследствии «Мир» стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий. Кроме России, карты «Мир» работают в десяти странах. В этот перечень входят Казахстан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Венесуэла, Куба. Банки придумали, как проводить оплату по картам «Мир» за рубежом, рассказывал DK.RU. Теперь держатели карт «Мир» смогут платить ими в POS-терминалах венесуэльского банка Banco de Venezuela. POS-терминалы, которые принимают «Мир», расположены в наиболее популярных у туристов регионах.