Центробанк сохранил ставку на прежнем уровне

На заседании совета директоров Банка России в пятницу, 22 марта, было принято решение оставить ставку на уровне 16%.

Банк России вновь не стал менять ключевую ставку, она осталась на уровне 16%. Решение опубликовано на официальном сайте регулятора.

Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, — говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ отмечают, что цель регулятора остается прежней — остановить инфляцию и стабилизировать ее на уровне примерно 4% по итогам 2024 г. Пока цель не достигнута, резкого снижения ключевой ставки ждать не стоит. Показатель годовой инфляции сегодня сохраняется на уровне февраля и, по оценке на 18 марта, составил 7,7%. Напомним, в осенние месяцы 2023 г. инфляция держалась на уровне 11,5%.

Как писал DK.RU, на прошлом заседании ЦБ также оставил ключевую ставку без изменений. Одновременно регулятор пересмотрел прогноз по средней ключевой ставке на этот год, повысив его с 12,5–14,5% до 13,5–15,5%.

Решение ЦБ совпало с прогнозами многих экспертов. Вероятно, ставки по банковским продуктам не изменятся, но могут начать корректироваться ставки по краткосрочным вкладам, считает Игорь Алутин, старший управляющий директор по розничному бизнесу и проекта Финуслуги:

Согласно индексу ставок Финуслуг, средняя доходность депозитов на 3 месяца в топ-50 банках составляет 14,69%, на 6 месяцев — 14,31%, на год — 12,81%. После сохранения ключевой ставки в феврале индекс ставок на 3 месяца вырос на треть процентного пункта, при этом ставки по вкладам на 6 и 12 месяцев практически оставались на месте. Разница между средней доходностью вкладов на 3 месяца и на год продолжает расти, и сегодня составляет 1,88 процентных пункта. Разница между средней доходностью долгосрочных вкладов и ключевой ставкой по-прежнему превышает 3 процентных пункта.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля 2024 г.