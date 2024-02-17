Банк России объявил о новой ключевой ставке. Чего ждать?

Решение ЦБ совпало с прогнозами многих аналитиков. Совет директоров принял решение согласно прогнозам по снижению инфляции — в среднем за декабрь она снизилась на 6%.

Впервые обошлось без повышения. В пятницу 16 февраля ЦБ на заседании совета директоров принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, пишет Коммерсантъ. Свое решение ЦБ объясняет наблюдающимся снижением инфляции — в среднем за декабрь-январь темпы роста цен с поправкой на сезонность снизились до 6,6% в пересчете на год. Напомним, в осенние месяцы инфляция держалась на уровне 11,5%.

Судить об устойчивости сложившихся дезинфляционных тенденций рано. Инфляционные ожидания населения с начала года снизились, как и ценовые ожидания предприятий, но все же остаются на повышенном уровне. По оценке на 12 февраля, годовая инфляция составила 7,4%, тенденция во многом отражает «постепенно нарастающие эффекты» от ужесточения денежно-кредитной политики.

Одновременно с этим регулятор пересмотрел прогноз по средней ключевой ставке на этот год, повысив его с 12,5–14,5% до 13,5–15,5%. В 2025 г. показатель ожидается на уровне 8–10% (против 7–9% ранее). ЦБ напоминает, что рост ВВП в 2023 г. составил 3,6%, что выше прогноза регулятора, на фоне повышенного инфляционного давления это, по мнению Банка России, означает, что внутренний спрос продолжает сильно опережать возможности расширения производства.

Решение ЦБ совпало с прогнозами многих аналитиков. В ряде банков считали, что регулятор займет выжидательную позицию. С июля прошлого года Центробанк в целях борьбы с инфляцией приступил к повышению ключевой ставки — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе ЦБ в связи с падением курса рубля резко поднял ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта.

Анализируя экономическую ситуацию в целом, ЦБ напоминает, что в 2023 г. начали формироваться условия для возвращения экономики к сбалансированному росту — текущие показатели ЦБ расценивает как отклонение вверх от этой траектории. Способствуют стабилизации растущая склонность населения к сбережению и, соответственно, замедление роста потребительской активности, а также охлаждение спроса на импорт. Сам процесс возвращения к сбалансированному росту, предупреждает Банк России, «займет продолжительное время».

2024 год начался для инвесторов спокойно, если не сказать скучно: акции компаний двигаются на 0,5% вверх и вниз весь январь, рынок замер в ожидании, — подробнее в прогнозе DK.RU.