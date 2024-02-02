«Все ждут одного — сигнала от ЦБ». Каким будет 2024 год для инвесторов?

На какие события обратить внимание инвесторам в начале нового года и к акциям каких российских компаний стоит присмотреться — рассказываем в проекте «Спроси инвестора».

2024 год начался для инвесторов спокойно, если не сказать скучно: акции компаний двигаются на 0,5% вверх и вниз весь январь, рынок замер в ожидании.

В рамках совместного проекта DK.RU и компании General Invest «Спроси инвестора» директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге Сергей Степанов рассказал, как ситуация на Ближнем Востоке скажется на рынках, стоит ли сейчас покупать акции российских компаний, а также какие инструменты инвестирования нужно использовать в 2024 году.

Как начался 2024 год для инвесторов, какие настроения в мире?

— Если смотреть на глобальные рынки, год начался неплохо. Индекс S&P идет на обновление исторических максимумов. Рынки ожидают скорого смягчения монетарной политики со стороны ФРС США, это сказывается на поведении инвесторов и дает возможность рынкам расти.

Если смотреть на российский рынок, мы, скорее, стоим на месте, если не откатились назад, потому что индекс Мосбиржи снизился до показателей августа 2023 года.

Как события в Йемене повлияли на рынки, а также на цену нефти?

— В первые дни многие ожидали, что обострение ситуации скажется на нефтяном рынке, но, как мы видим, он не придал большого значения происходящему. В итоге нефть марки Brent «окопалась» около 80 долларов за бочку, и пока нет серьезных поводов для роста.

Если ситуация на Ближнем Востоке усугубится, возможно, мы увидим корректировку цен. Но за прошедший год рынок нефти сильно изменился: страны, которые находятся за периметром ОПЕК, нарастили добычу, в частности США с их сланцевой нефтью.

С другой стороны, ситуация в Йемене могла сказаться на компаниях из сферы логистики, которые занимаются фрахтом, или на страховых компаниях, деятельность которых связана с прохождением судов через Красное море. Полагаю, в этих секторах можно найти интересные истории, но не думаю, что это легко — требуется серьезный анализ.

В последние годы мы менее внимательно следим за иностранными рынками. Доступ к ним ограничен, но некоторые новости невозможно пропустить. Например, акции Tesla серьезно падают с начала года. С чем это связано, на ваш взгляд?

— Вы правы, после блокировок на Мосбирже, после попадания под санкции Санкт-Петербургской биржи зарубежный контур становится сложно доступным для российского инвестора, так что внимания ему уделяется меньше.

Если рассматривать конкретно Tesla, тут действует правило: чем выше заберешься, тем больнее падать. Они забрались довольно высоко. В прошлом году компании исполнилось 20 лет. Впервые Tesla разместилась на бирже в 2010 году, а в 2021 году стала крупной автомобильной компанией, потеснив таких гигантов, как Toyota Motor Corporation, Daimler AG, Volkswagen. Сейчас Китай активно наращивает производство электромобилей.

Если раньше Tesla воспринималась как компания-единорог, и все жили ожиданиями, то сегодня Tesla — полноценный игрок, и рынок оценивает ее не по прогнозируемым котировкам, а по реальным цифрам. Так что сейчас Tesla проходит стадию справедливой переоценки.

На фото: Сергей Степанов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге.

Вернемся к российскому рынку. Курс рубля укрепляется, насколько это долгосрочная история?

— На укрепление рубля повлияли несколько факторов. Это и высокая ключевая ставка, и обязательная продажа валютной выручки, и снижение платежей импортеров в конце года. Пока что все инструменты, введенные нашими экономистами, работают.

Маловероятно, что мы увидим серьезные колебания курса в обозримом будущем. Рынок всегда живет ожиданиями. Как только появится ясность относительно ключевой ставки, рынок отреагирует.

Интересная ситуация с продажей валютной выручки. Минфин хочет продлить правило до конца года (оно действует до конца апреля), но Центробанк уже выступил против — каждый разыгрывает свою карту. Видимо, у Эльвиры Сахипзадовны есть причины желать остановки этого процесса.

Вы сказали, что индекс Мосбиржи откатился к августовским показателям. С чем это связано?

— Индекс Мосбиржи находится на уровне августа 2023 года, потому что именно в тот момент ЦБ РФ начал активно повышать ключевую ставку. В начале 2023 года ставка была 7,5%, в июле Центробанк поднял ее до 8,5%, а уже в августе — до 12,5%. Сейчас, как мы помним, ключевая ставка 16%. Она делает стоимость заемных средств очень высокой. Это не дает расти ни рынку, ни компаниям.

Весь январь ничего не растет и ничего не падает, на рынке воцарилась некоторая апатия. Возможно, это затишье перед бурей.

Все инвесторы ждут двух вещей. Во-первых, отчетности ключевых компаний по прошлому году и информацию по дивидендам. Во-вторых, и это главное, сигнала от ЦБ относительно будущего ключевой ставки.

Сейчас хорошее время, чтобы покупать акции российских компаний и формировать портфель?

—Да, сейчас приятный момент для покупок, инвесторы все еще успевают попасть под дивидендные выплаты. Не стоит, конечно, распаляться и собирать все подряд, но, если взять в портфель дивидендных лидеров, несомненно там будут приятные истории.

Если говорить конкретнее, то в финансовом секторе, да и вообще лидером российского рынка является Сбербанк, и в нем нет причин сомневаться.

Стоит смотреть на металлургические компании, потому что в этот сектор сейчас вливается большой объем средств. Вообще хорошо себя чувствуют и будут чувствовать все компании, которые находятся рядом с оборонно-промышленным комплексом. Там можно найти хорошие истории, но в каждом случае надо разбираться.

В последнее время все чаще говорят, что золото вновь становится самым надежным инструментом сбережения средств. Каково ваше мнение на этот счет?

— В целом, золото не показывает феноменального роста и ведет себя достаточно стабильно. Нельзя сказать, что, если сегодня вы купите слиток золота, то через пять лет станете на 20% богаче.

Я к золоту отношусь спокойно. Если у вас большой портфель, оно должно в нем быть в качестве резерва. Но рассматривать золото в качестве флагманского инструмента инвестирования в век высоких технологий довольно странно, все-таки золото — архаичный металл.

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Если говорить про рынок облигаций, насколько это интересная история для инвесторов сегодня?

— Есть интересные истории, которые продолжают быть актуальными, например, замещенные облигации, которые позволяют получить хорошую ставку и экспозицию на доллар.

В целом рынок российских ОФЗ в долгосрочной перспективе выглядят лучше, чем вклады, но хуже, чем нынешние краткосрочные размещения в банке под высокую ставку.

Поскольку вы сказали про высокие ставки, не могу не спросить о конкуренции между банками и инвестиционными компаниями. Что сегодня выбирает инвестор: депозит с высокой доходностью или рынок акций?

— Война банкиров и инвестиционщиков действительно вышла на новый виток, потому что высокий процент по вкладам всегда привлекает участников рынка. Сейчас некоторые банки предлагают 16% и выше по краткосрочным депозитам, при этом не нужно ничего изучать, нет риска, ты просто приносишь деньги и через пару месяцев получаешь свои проценты. В то же время на рынке 16% еще нужно заработать — найти такой самородок. Учитывая высокую ключевую ставку, вклады должны быть частью портфеля инвестора.

Мы видим отток капитала в депозиты. Еще и по этой причине сейчас на рынке некоторое затишье. Но депозиты под 16% обычно краткосрочные (на 3–6 месяцев), и размещались они в ноябре-декабре. Значит, в феврале-марте эти деньги выйдут с депозитов и, возможно, вернутся на рынок ценных бумаг.

На фото: Екатерина Круглова, редактор DK.RU.

К чему в целом подталкивает инвесторов текущая ситуация в мире: к консервативному планированию или к рискам?

— Анализ инвестиционных компаний показывает, что баланс сместился в сторону экстремальной жадности, то есть, рынок начинает перегреваться, и отчасти рост индексов может быть неоправданным.

Но для входа на рынок сейчас по-прежнему хороший момент — есть возможность купить долговые инструменты с достойной доходностью на длинный срок, а потом получить преимущество от снижения ставки. Также можно приобрести инструменты долевого рынка: акции компаний, которые обладают потенциальным ростом на фоне снижения ключевой ставки.

Когда окно возможностей закроется?

— Когда появится хоть какая-то определенность относительно будущего ключевой ставки. Уже начался небольшой рост иностранных акций на фоне сообщений Федрезерва о вероятности снижения ставки в этом году. Все понимают, что повышений со стороны ФРС США уже не будет.

Что касается России, заседание ЦБ запланировано на середину февраля. Для упреждения проинфляционных ожиданий Центробанк может поднять ключевую ставку еще на один процент.

Если это произойдет, компании второго эшелона просядут, в то же время крупнейшие игроки российского рынка будут чувствовать себя нормально в этих обстоятельствах.

На какие еще события инвесторам следует обратить внимание?

— Мы увидим много интересного в этом году, потому что в условиях высокой ключевой ставки и дорогих заемных средств компании ищут альтернативные источники фондирования. Отличный вариант для решения этой задачи — выход на IPO. В некоторых историях обязательно надо поучаствовать.

В прошлом году о первичном размещении заявляли «Южуралзолото», Henderson и др.

Какие рекомендации вы бы дали инвесторам на ближайшие месяцы?

— Глобально: если вы еще не успели поучаствовать в раздаче высокодоходных депозитов, участвуйте. Смотрите внимательно на крупнейшие российские компании, чтобы выбрать самую дивидендную, и на замещенные облигации, чтобы защититься от потенциального снижения курса рубля.

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