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В переулке рядом с УрГЭУ в Екатеринбурге нашли тело мужчины. Это известный застройщик

В переулке рядом с УрГЭУ в Екатеринбурге нашли тело мужчины. Это известный застройщик
Иллюстрация: 66.RU

Рядом с телом найдено охотничье ружье. Официальная версия — самоубийство, однако его близкие считают, что это не так.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Утром 3 апреля недалеко от УрГЭУ в Университетском переулке нашли тело мужчины. Рядом с ним лежало ружье. Погибшим оказался застройщик Владимир Михеев, учредитель компании ЖСК «Западный», пишет Е1.RU.

«Он очень сильный психологически и волевой человек. Это событие на руку только его врагам», — прокомментировал ситуацию один из близких Владимира Михеева.

С компанией Владимира Михеева и с ним лично связано несколько скандалов. В 2016 г. жилой комплекс, который возводил ЖСК «Западный», находился под пристальным вниманием Минстроя Свердловской области из-за опасений, что ЖСК пополнит списки обманутых дольщиков.  

В 2021 г. Михеев ударил женщину, позже заявив, что та сама заслужила. Также его обвиняли в присвоении денег, пишет E1.RU.

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Автор: Татьяна Юстус
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