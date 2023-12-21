Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.12
90,08
98,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Были конфликты с местной властью». На Урале нашли застреленным экс-депутата от КПРФ

«Были конфликты с местной властью». На Урале нашли застреленным экс-депутата от КПРФ
Иллюстрация: E1.RU

Тело обнаружено в автомобиле около его дома. Рядом найдены самодельный обрез и предсмертная записка. Родственники отмечают, что у него не было проблем и было много планов на будущее.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

В Белоярском нашли застреленным бывшего депутата городского округа Павла Баширова. Тело обнаружили в машине около его дома. По словам коллег и родственников, рядом с ним в салоне лежал самодельный обрез. Об этом пишет E1.RU.

«Никаких предпосылок не было, для всех родственников это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов. Его обнаружили утром. Он оставил предсмертную записку», — рассказал брат Павла Баширова Василий.

Павел Баширов был депутатом думы Белоярского в пятом созыве и членом КПРФ. В последнее время он работал в Заречном сборщиком на предприятии «Уралактив». Но, по словам коллег, планировал вернуться в политику, строил большие планы.

«Павел был неравнодушным человеком, разделял левые взгляды, боролся за сохранение предприятий и социальной сферы в Белоярском. Были определенные у него конфликты с местной властью. Но, если говорить о произошедшем, я не обладаю достаточной информацией. Он был активным человеком, и я бы не сказал, что он находился в упадническом настроении. Совсем недавно участвовал в выборах, мы его выдвигали на довыборы в думу», — рассказал руководитель свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев.

Павлу Баширову было 42 года, от брака с бывшей супругой у него осталось двое детей. В региональном Следственном комитете отказались прокомментировать смерть экс-депутата.

Напомним, в сентябре в Свердловской области в поле нашли тело 49-летнего бизнесмена. Рядом с телом бизнесмена якобы лежало ружье, на которое у него была лицензия. В принадлежащем мужчине автомобиле был найден листок с номером друга семьи — директора Управления городского хозяйства.

«В последнее время бизнесмен перерабатывал, часто ругался по телефону и жаловался на нехватку кадров. С женой не ссорился, она даже не была в курсе его проблем»,— отметили в telegram-канале.

Читайте также на DK.RU: В Верхней Пышме застрелили директора завода. Предположительно на рабочем месте.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»
  • Бывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗОБывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗО
  • Бывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровьяБывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровья
  • «В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»«В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.