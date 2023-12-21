«Были конфликты с местной властью». На Урале нашли застреленным экс-депутата от КПРФ

Тело обнаружено в автомобиле около его дома. Рядом найдены самодельный обрез и предсмертная записка. Родственники отмечают, что у него не было проблем и было много планов на будущее.

В Белоярском нашли застреленным бывшего депутата городского округа Павла Баширова. Тело обнаружили в машине около его дома. По словам коллег и родственников, рядом с ним в салоне лежал самодельный обрез. Об этом пишет E1.RU.

«Никаких предпосылок не было, для всех родственников это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов. Его обнаружили утром. Он оставил предсмертную записку», — рассказал брат Павла Баширова Василий.

Павел Баширов был депутатом думы Белоярского в пятом созыве и членом КПРФ. В последнее время он работал в Заречном сборщиком на предприятии «Уралактив». Но, по словам коллег, планировал вернуться в политику, строил большие планы.

«Павел был неравнодушным человеком, разделял левые взгляды, боролся за сохранение предприятий и социальной сферы в Белоярском. Были определенные у него конфликты с местной властью. Но, если говорить о произошедшем, я не обладаю достаточной информацией. Он был активным человеком, и я бы не сказал, что он находился в упадническом настроении. Совсем недавно участвовал в выборах, мы его выдвигали на довыборы в думу», — рассказал руководитель свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев.

Павлу Баширову было 42 года, от брака с бывшей супругой у него осталось двое детей. В региональном Следственном комитете отказались прокомментировать смерть экс-депутата.

Напомним, в сентябре в Свердловской области в поле нашли тело 49-летнего бизнесмена. Рядом с телом бизнесмена якобы лежало ружье, на которое у него была лицензия. В принадлежащем мужчине автомобиле был найден листок с номером друга семьи — директора Управления городского хозяйства.

«В последнее время бизнесмен перерабатывал, часто ругался по телефону и жаловался на нехватку кадров. С женой не ссорился, она даже не была в курсе его проблем»,— отметили в telegram-канале.

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