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В Свердловской области внедрят стандарт для креативных индустрий. Чем это поможет бизнесу?

В Свердловской области внедрят стандарт для креативных индустрий. Чем это поможет бизнесу?
Иллюстрация: Креативный кластер "Домна"

Ответственным за внедрение назначили СОФПП. У творческого бизнеса, по мнению экспертов, есть все шансы стать вторым по уровню роста после IT-сектора.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Свердловская область стала пилотным регионом по интеграции индивидуальной карты креативной индустрии — здесь со временем внедрят Региональный стандарт развития креативных индустрий. Опорной организацией развития креативных индустрий на Урале назначен Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

СОФПП совместно с АСИ (Агентство стратегических инициатив) предстоит формирование региональной экспертной группы по разработке и внедрению стандартов развития креативных индустрий в Свердловской области. Предполагается, что в ее состав войдут специалисты с предпринимательским и продюсерским опытом в различных сферах креативных индустрий, а также эксперты в сфере образования, представители медиа и СМИ, индустрии моды, предприниматели, занятые в области народных художественных промыслов, и эксперты в сфере ИТ.

Креативная экономика в мире растет в 3-5 раз быстрее, чем другие сектора. Ее вклад в ВВП России, по версии Росстата, — 3,5%. Наша цель к 2030 г. — увеличить долю до 6%. Креативная среда имеет все шансы стать условным вторым IT-сектором, — сообщает СОФПП в своих социальных сетях со ссылкой на мнение Екатерины Черкес-заде, директора Центра развития креативной экономики АСИ.

Сейчас Фонд готовится провести аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику Свердловской области. По данным СОФПП, среднесписочная численность работников организаций креативной индустрии Свердловской области — 38,9 тыс. человек. Выручка этих организаций составляет 187 млрд руб., или 2,3% суммарной выручки всех организаций региона.

Ровно половину шагов регионального стандарта СОФПП уже успешно выполняет. Мы реализуем разнообразные меры поддержки — финансовые, нефинансовые и имущественные. Задача содействия росту спроса выполняется при помощи проведения различных событий. Мы занимаемся поддержкой экспорта продукции, развиваем объекты инфраструктуры, консолидируем профессиональные сообщества, обучаем кадры для этой сферы, — отметил Валерий Пиличев, директор СОФПП.

В ближайших планах усиление работы с креативными сообществами, консолидация активных участников, которые вместе с министерством инвестиций и развития региона, СОФПП и АСИ будут формировать дополнительные меры поддержки и мероприятия.

Напомним, что Свердловская область активно работает в направлении развития креативных индустрий. Еще в 2020 г. здесь начала формироваться сеть креативных кластеров и сегодня она включает ряд крупных площадок:

  • «Домна», г. Екатеринбург
  • «Л52», г. Екатеринбург
  • «В Чёрной», пос. Черноисточинск
  • «На Заводе», г. Сысерть
  • «Самородок», г. Нижний Тагил
  • «Нити Х Нити: музейный проект на суконной фабрике», г. Арамиль

О том, что в Свердловской области будут расширены меры поддержки креативных индустрий также пишет JustMedia.

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Автор: Татьяна Юстус
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