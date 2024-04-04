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Ritter Sport получил полмиллиарда убытков в России по итогам 2023 г.

Ritter Sport получил полмиллиарда убытков в России по итогам 2023 г.
Иллюстрация: https://pxhere.com/

Россия является крупнейшим рынком для производителя Ritter Sport после немецкого. По итогам 2023 г. производитель шоколада опустился с четвертого на шестое место по доли продаж в России.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

ООО «Риттер спорт шоколад», которое занимается импортом шоколада под маркой Ritter Sport, получило чистый убыток по РСБУ на 478 млн руб. в 2023 г. против чистой прибыли 1,1 млрд руб. в 2022 г., пишут «Ведомости». Выручка выросла на 10% год к году, с 7,5 млрд до 8,2 млрд руб. 

Шоколад под брендом Ritter Sport поставляется больше чем в 100 стран мира, а Россия — крупнейший рынок для производителя после немецкого. Ранее генеральный директор производителя шоколада Alfred Ritter GmbH & Co. KG Андреас Ронкен заявлял в интервью немецкому агентству DPA, что на российский рынок приходится чуть менее 10% выручки производителя, при этом доля несколько снизилась в 2023 г. из-за ослабления курса рубля.

По словам Ронкена, немецкая компания продолжает официальные поставки в Россию, так как в противном случае ей пришлось бы сильно сократить закупки какао-бобов у африканских фермеров, а это привело бы к их разорению. 

Издание пишет, что Ritter Sport по итогам 2023 г. опустился с четвертого на шестое место по доли продаж шоколада в России. В прошлом году он занимал 7,9% рынка в продажах в денежном выражении. Лидерами продаж стали Alpen Gold (20,2%) и Milka (17,2%) американской Mondelez International, затем идет бренд «Россия — щедрая душа» (10,5%) швейцарской Nestle, на четвертом и пятом месте расположились бренды «Аленка» (8,7%) и «Бабаевский» (8,3%)

Ранее DK.RU рассказывал, что «Лента» больше не будет продавать товары американской компании Mondelez International, которая является производителем шоколада Milka, Alpen Gold и печенья Oreo. Там объяснили, что производитель поднял закупочные цены, что не соответствует политике торговой сети.

С 1 февраля 2024 г. крупнейшие производители кондитерских изделий и шоколада приняли решение поднять цены на продукцию. Американская Mondelez заявила об увеличении стоимости продукции в среднем на 19%. В частности шоколад подорожает до 9%, жевательная резинка и леденцы — на 6%, а бисквиты и печенье на 19%.

Рост цен связан с увеличением издержек: подорожало как сырье, так и упаковка, так что новые прайсы — вынужденная мера, которая позволит сохранить на должном уровне качество продукции. Согласно информации кондитеров, за год на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта — на 15%, меланжа (яичный полуфабрикат) — более чем на 50%, деревянных паллет — более чем на 75%.

Автор: Екатерина Круглова
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