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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
Иллюстрация: freepik

Эксперт РА представил рейтинг банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 г. Банк Уралсиб занял в нем 7-е место.

#НОВОСТИ

Всего за 2023 г. субъектам малого и среднего бизнеса банк выдал кредитов на сумму 57,8 млрд руб. Рост объемов выдач к 2022 г. составил 12%. Портфель кредитов МСБ по итогам 2023 г. вырос на 15% и составил 26,5 млрд руб.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего — в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и возможности для ведения и развития бизнеса.

Справка:

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 апреля 2024 года насчитывает 217 точек продаж, 1337 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K1HKj

Автор: Евгений Ячменев
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