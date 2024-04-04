Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
Эксперт РА представил рейтинг банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 г. Банк Уралсиб занял в нем 7-е место.
Всего за 2023 г. субъектам малого и среднего бизнеса банк выдал кредитов на сумму 57,8 млрд руб. Рост объемов выдач к 2022 г. составил 12%. Портфель кредитов МСБ по итогам 2023 г. вырос на 15% и составил 26,5 млрд руб.
Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего — в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и возможности для ведения и развития бизнеса.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K1HKj