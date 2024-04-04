Никто не дает взаймы. Внешний долг России опустился до минимальных значений с 2007 г.

Занимать за пределами страны на внешних рынках стало заметно сложнее из-за санкций, в итоге Россия рассчитывает только на собственные силы и внутренний рынок.

Государственный долг России в прошлом году увеличился на 12,2% и составил 25,59 трлн руб., или 15% ВВП, следует из доклада Счетной палаты. Внутренний долг по итогам года составил 20,81 трлн руб., увеличившись на 10,8%. Михаил Мишустин ранее заявлял, что госдолг РФ находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП.

В то же время внешний долг России по итогам 2023 г. сократился на 17,7%, до $316,8 млрд. Как пишут «Известия», это минимальный показатель с 2007 г., когда долг составлял $313,2 млрд

За январь-декабрь показатель уменьшился на $68,2 млрд. При этом внешняя задолженность органов госуправления за 12 месяцев снизилась на 30% до $32,7 млрд, внешние обязательства по валютным госбумагам — на 9,2% до $14,8 млрд, по ОФЗ — на 41,2% до $16,537 млрд.

Как отмечает издание, по состоянию на 1 января 2024 г. долговая нагрузка на российскую экономику сократилась: отношение внешнего долга к ВВП снизилось до 15,8% (-0,7 п. п.).

Снижение объема внешнего долга произошло из-за планового погашения займов, срок которых заканчивался. Дмитрий Семенов, председатель совета директоров «Трансинвест» объясняет, что очевидная причина снижения внешнего долга — санкционные ограничения со стороны недружественных государств. Занимать за пределами страны на внешних рынках стало заметно сложнее:

Сработал принцип своевременного погашения долговых обязательств перед иностранными инвесторами. С одной стороны, инвестиции в Российскую Федерацию растут, с другой стороны, из-за санкций они уменьшились. Растут и ценные бумаги оборонного комплекса. Так же в условиях санкций работает и принцип параллельного импорта, что помогает гасить долговую нагрузку. Иностранные инвесторы охотно работают с российскими компаниями с учетом санкционной политики, — говорит эксперт.

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная добавляет, что в России внутренний долг постепенно замещает внешний:

В 2023 г. объем рынка корпоративных облигаций вырос на 5 трлн руб. — т. е. на 26,5%, что оказалось рекордом за последние 10 лет.

Низкий внешний долг можно рассматривать как позитивную тенденцию, поскольку российская экономика в этой ситуации меньше зависит от внешних кредиторов. Первый зампред РосДорБанка Эдуард Христианов говорит, что правительство планомерно сокращает долг с 2014 г.

Еще один позитивный фактор низкого внешнего долга для России — ограниченное влияние возможного падения курса национальной валюты. Так, например, в 1998 г. падение рубля при высоком уровне внешнего долга привело к дефолту страны. Сейчас такой риск практически отсутствует, — указывает он.

С другой стороны, отсутствие займов на внешнем рынке может ограничить развитие экономики: сейчас Россия в основном полагается на собственные силы и внутренний рынок. Эксперт в области бухгалтерского консалтинга компании «Простые решения» Вера Калистратова уверена, что правительство России решило сократить зависимость от займов из-за санкций, сосредоточившись на внутреннем долговом рынке:

В связи со снижением цен на нефть, ВВП и импорт также произошло сокращение внешнего государственного долга. Санкции оказали наибольшее воздействие на основные банки, предприятия оборонно-промышленного комплекса и нефтяные компании. Однако другим участникам рынка с государственной поддержкой по-прежнему доступны международные финансовые ресурсы, — говорит она.

Эксперты полагают, что потребность во внешних заимствованиях у России невелика, к тому же основным источником финансирования бюджетных расходов являются собственные доходы.

Как ранее рассказывал DK.RU, по данным Минфина, внутренний госдолг России растет четвертый год подряд: в 2019 г. он составлял 9 трлн руб., а в 2022-м вырос до 18,8 трлн руб. Увеличения госдолга РФ в текущей ситуации в связи с ростом расходов не избежать, говорила глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ирина Окладникова. При этом Минфин намерен удерживать его в безопасных границах — 20% ВВП.