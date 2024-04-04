В Екатеринбурге нашли место под новую телевышку: между Калиновским лесопарком и Шарташом

Адрес будущей телевышки — Проезжая, 155. Это недалеко от железнодорожной станции Аппаратная.

Областные чиновники определили новое место под строительство телевышки. Оно отражено в свежей редакции Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). «Подзона устанавливается по просьбе «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) в связи с возможными работами по установке оборудования», — объяснили в пресс-службе городской администрации 66.RU.

РТРС — это государственный оператор, который управляет сетью вышек вещания российских телеканалов и отвечает за передачу с их помощью в том числе и экстренных сообщений.

В радиусе километра от вышки установят особый градостроительный режим. Здесь будет запрещено строить здания выше 55,5 метров, поскольку они могут заглушить радио- и телесигнал.

В РТРС добавили, что внесение уточнений в ПЗЗ необходимо, чтобы снизить риски повторения ситуации, которая произошла при строительстве передающей станции на предыдущем месте — проспекте Космонавтов, 99.

«Указанные изменения в Правила землепользования и застройки в первую очередь направлены на защиту прав граждан, которые будут приобретать жилье в случае его строительства на указанной территории, и на защиту прав предприятия связи на беспрепятственное ведение основной деятельности по обеспечению телерадиовещания», — объясняет директор регионального филиала РТРС Наталия Саженова.

Напомним, что в Екатеринбурге была телебашня недалеко от здания цирка, но ее снесли.

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