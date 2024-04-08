Тимур Зулкарнаев, Альфа-Банк: «Только победы для нас важны, вторые роли неинтересны»
Альфа-Банк поддерживает множество спортивных инициатив, среди них как большие турниры, так и дворовые соревнования. Тимур Зулкарнаев впервые рассказал, почему спорт — это новая альфа-Вселенная.
Директор департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев прилетел в Тюмень, чтобы открыть чемпионат по биатлону. В последние годы Альфа-Банк поддерживает разные виды спорта — художественную гимнастику, футбол, биатлон, сквош и не только. При этом среди проектов есть некрупные инициативы. Корреспондент DK.RU узнал у Тимура, как спорт отражается на корпоративном духе и что дает в финансовом плане.
Какие значимые проекты и официальные мероприятия Альфа-Банк уже поддерживал? И самое главное, каковы критерии выбора? На что опирается Альфа-Банк, когда решает поддержать ту или иную инициативу?
— Критерии выбора просты. Сама идея должна понравиться и нести какой-либо социальный подтекст. Например, поддержка детских, культурных, спортивных инициатив. Если это вызывает интерес у аудитории, если на это приходят смотреть, если вокруг мероприятия формируется какое-то комьюнити, то нам это уже интересно. Ровно потому, что банк универсальный. От детей до пенсионеров, от предпринимателей до бюджетников. Все категории нам интересны, мы с ними работаем.
Проекты тоже широкие, большие, разные. На локальном уровне мы поддерживаем много инициатив, где необходимо совсем небольшое финансирование, но при этом задача стоит добрая. Например, в Челябинске мы поддержали локальный турнир дворовых команд среди детей. Нам приятно делать такие вещи, и поддержка такого рода проектов имеет промышленные масштабы. Во многом инициатива приходит из регионов, наши филиалы сами их находят.
В чем спортивный интерес именно Альфа-Банка как крупной компании? Какие результаты за счет такого сотрудничества компания рассчитывает получить?
— На самом деле нам просто важно быть заметными в широком смысле слова. Мы стали с этого года генеральным партнером Федерации художественной гимнастики России. Буквально пару дней назад объявили о том, что стали большим партнером Медийной футбольной лиги и Федерации лыжных гонок.
Медийная футбольная лига (Медиалига) — это турнир для блогеров, актеров, музыкантов, футболистов и любителей. Прошло уже несколько сезонов, и я вижу только возрастающий интерес к нему. В прошлом году финал в Волгограде собрал больше 20 тыс. зрителей офлайн. Такие растущие вещи нам автоматически становятся интересны.
Необязательно ограничиваться социальными проектами. Важнейшим мне видится Альфа Конфа — это большое событие, куда приезжают предприниматели, люди, которые хотят делать бизнес по всей России. Самая широкая география участников, и это не только миллионники, но и небольшие города по всей стране. Как правило, на Конфе собирается до 1,5-2 тыс. человек, таких мероприятий в прошлом году прошло 50. Приятно, что людям не нужно платить за билет. А мы, в свою очередь, возим классных спикеров, начиная от топовых бизнес-коучей до, например, Ильи Авербуха, который приезжает и рассказывает как предприниматель о построении команды и так далее.
Тимур, вы однажды сказали, что специфика банковского бизнеса в том, что в банк люди приходят только по личным рекомендациям, и в своей работе вы всегда придерживались идеи личного общения с аудиторией. Вы выбрали спорт именно как сферу, которая собирает живых, сплоченных одной идеей людей? Сколько откликов Альфа-Банк стал получать благодаря такой политике, есть ли реальные показатели?
— Отклики в какой-то момент перестали быть настолько важными, потому что и банк стал огромным. Мы очень сильно выросли за последние два года, практически утроили клиентскую базу, это уже несколько миллионов человек в России. Теперь Альфа-Банк — это крупный, маштабный банк. Большому банку интересен выход на более массовую аудиторию. Художественная гимнастика, биатлон, все, что интересно, все, что популярно.
Так что если спорт транслируется по федеральному каналу, он автоматически нам интересен, потому что мы получаем касание с нашей аудиторией, это ценно.
Безусловно, любое генеральное партнерство дает возможности выхода на живую аудиторию. Пока мы с вами говорим, на Матч ТВ транслируют лыжную гонку в Архангельской области. Количество точек касания Альфа-Банка в рамках этой часовой трансляции таково, что сопоставимая реклама на телевидении обошлась бы в безумные деньги.
Любительскими спортивными проектами в связи с этим планируете заниматься?
— Да, и более того, мы встраиваем такие проекты в нашу систему лояльности. Для наших друзей-предпринимателей совместно с Федерацией сквоша мы разработали целую программу, организовали турнир с финалом в Москве. По сути, это сервис для клиентов — мы поддерживаем тех, кто, пусть и любительски, занимается разными видами спорта, но за кем стоит большая аудитория. Например, если спортсмены в отставке проводят интересные гонки или турниры своего имени, как, например, Гонка Легкова, это нам интересно, поскольку они собирают правильную аудиторию. Главное тут — люди.
Банку интересно финансирование проектов для детей?
— В рамках партнерства с Федерацией художественной гимнастики в этом году проходил турнир в Москве. Приехало очень много детей, мы там устроили для них специальную зону, где каждый ребенок получал рюкзак от Альфа-Банка, другие подарочки. Также у нас в портфеле более тысячи локальных детских инициатив в регионах. Мы часто проводим для детей, профессионально занимающихся спортом, специальные встречи и мастер-классы с известными спортсменами накануне крупных соревнований.
Там также дарим подарки от банка, устраиваем общение с детскими спортивными юношескими коллективами.
Вектор Альфа-Банка на поддержку спорта как-то сказывается на внутреннем духе компании? Стал ли спорт более популярным среди топ-менеджмента?
— Я могу один пример привести, и вы все поймете. Недавно мы поддерживали благотворительную лыжню «Самое время жить» Фонда борьбы с лейкемией в Подмосковье. Там был такой неофициальный забег команд разных компаний, которые тоже участвуют. У Альфа-Банка была самая большая команда. Мы получили кубок, более тридцати человек от банка вышли на старт, и я в том числе пробежал пять километров. В банке очень любят спорт, в моем офисе есть бесплатный спортзал для сотрудников, и в нем реально трудно бывает найти свободный тренажер. Я сам много любительски занимался плаванием, лыжами и баскетболом.
Какой вид спорта сейчас идет в рост? Можете предсказать, что будет популярно, допустим, через 20 лет?
— Я думаю, что 20 лет — слишком длинный горизонт планирования, но наши традиционные, популярные в России виды спорта никуда не денутся. Однако могу отметить тенденцию слияния спорта и в какой-то степени шоу-бизнеса. То, что мы видим в рамках медиафутбола, начинает масштабироваться: планируется медиахоккей, медиабаскетбол, медиападл даже. Это уже не просто будущее, это уже настоящее. Я думаю, такие направления будут развиваться и даже составят хорошую конкуренцию профессиональному спорту.
Также я думаю, что теннис будет набирать обороты. Безусловно, лыжи и биатлон. Из совсем нового, наверное, сквош на горизонте пяти лет. Он может и с теннисом посоперничать.
Что касается киберспорта — я знаю, что вокруг этого тоже достаточно серьезная аудитория. Мы как-то пробовали присматриваться к разным киберспортивным турнирам. Но для себя поняли, что нам это точно пока не нужно.
Когда вы перечисляли популярные в России виды спорта, особо выделили биатлон. Почему? За счет зрелищности или у биатлона особенная аудитория?
— Он смотрибельный и непредсказуемый. В отличие от просто лыж, где нужна физическая подготовка, здесь есть другие компоненты — психология, точность, меткость. Иногда в моменте все с ног на голову переворачивается, это и привлекает. В России у биатлона большие олимпийские традиции и свои суперчемпионы, начиная от Александра Тихонова, Анфисы Резцовой, заканчивая современными Антоном Шипулиным, Ольгой Зайцевой. Это имена, которые знает вся страна. К этому виду спорта всегда особое внимание.
Плюс наш российский болельщик очень любит зарубежных звезд биатлона. У меня когда-то в детстве висел над рабочим столом плакат с Бьерндаленом, честно признаюсь. Это просто неземная суперлегенда. Сам я никогда не занимался, но трансляции смотрел, летал на крупные соревнования в Европу. И даже автограф-карточки друзья мне привозили. Но я не фанат, просто большой любитель.
В Альфа-Банке есть услуги, которые попадают под категорию спортивных?
— Мы поддерживаем такие истории категорийным и партнерским кешбэком — спортивные товары, спортивные программы мы объединяем в отдельную категорию и даем на них хороший кешбэк. Я считаю, что время отдельных продуктов, например, только спортивной карты, ушло. Пользователей интересуют классные условия и хорошие проценты, и мы делаем это все, как для себя.
Я хотела спросить, какие качества объединяют спортсмена и, допустим, представителя банка, но обнаружила, что вы уже отвечали на этот вопрос, сказав, что и те и другие идут к своей цели. Есть ли какой-то небанальный ответ на этот вопрос?
— Как мы иногда говорим, лучшие люди делают лучший банк. У нас есть такой неформальный слоган. И спорт — это всегда про лучших людей, про преодоление в том числе, про победы. И здесь, конечно, наша корпоративная культура очень сильно с этим коррелирует. На банковском рынке сейчас очень жесткая конкуренция. Поэтому мы нацелены на победу. Вторые роли нам неинтересны. Так же, как и любого, мне кажется, профессионального спортсмена, так что у нас и правда много общего.
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