Тимур Зулкарнаев, Альфа-Банк: «Только победы для нас важны, вторые роли неинтересны»

Директор департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев прилетел в Тюмень, чтобы открыть чемпионат по биатлону. В последние годы Альфа-Банк поддерживает разные виды спорта — художественную гимнастику, футбол, биатлон, сквош и не только. При этом среди проектов есть некрупные инициативы. Корреспондент DK.RU узнал у Тимура, как спорт отражается на корпоративном духе и что дает в финансовом плане.

Какие значимые проекты и официальные мероприятия Альфа-Банк уже поддерживал? И самое главное, каковы критерии выбора? На что опирается Альфа-Банк, когда решает поддержать ту или иную инициативу?

— Критерии выбора просты. Сама идея должна понравиться и нести какой-либо социальный подтекст. Например, поддержка детских, культурных, спортивных инициатив. Если это вызывает интерес у аудитории, если на это приходят смотреть, если вокруг мероприятия формируется какое-то комьюнити, то нам это уже интересно. Ровно потому, что банк универсальный. От детей до пенсионеров, от предпринимателей до бюджетников. Все категории нам интересны, мы с ними работаем.

Проекты тоже широкие, большие, разные. На локальном уровне мы поддерживаем много инициатив, где необходимо совсем небольшое финансирование, но при этом задача стоит добрая. Например, в Челябинске мы поддержали локальный турнир дворовых команд среди детей. Нам приятно делать такие вещи, и поддержка такого рода проектов имеет промышленные масштабы. Во многом инициатива приходит из регионов, наши филиалы сами их находят.

В чем спортивный интерес именно Альфа-Банка как крупной компании? Какие результаты за счет такого сотрудничества компания рассчитывает получить?

— На самом деле нам просто важно быть заметными в широком смысле слова. Мы стали с этого года генеральным партнером Федерации художественной гимнастики России. Буквально пару дней назад объявили о том, что стали большим партнером Медийной футбольной лиги и Федерации лыжных гонок.

Медийная футбольная лига (Медиалига) — это турнир для блогеров, актеров, музыкантов, футболистов и любителей. Прошло уже несколько сезонов, и я вижу только возрастающий интерес к нему. В прошлом году финал в Волгограде собрал больше 20 тыс. зрителей офлайн. Такие растущие вещи нам автоматически становятся интересны.

Необязательно ограничиваться социальными проектами. Важнейшим мне видится Альфа Конфа — это большое событие, куда приезжают предприниматели, люди, которые хотят делать бизнес по всей России. Самая широкая география участников, и это не только миллионники, но и небольшие города по всей стране. Как правило, на Конфе собирается до 1,5-2 тыс. человек, таких мероприятий в прошлом году прошло 50. Приятно, что людям не нужно платить за билет. А мы, в свою очередь, возим классных спикеров, начиная от топовых бизнес-коучей до, например, Ильи Авербуха, который приезжает и рассказывает как предприниматель о построении команды и так далее.

Тимур, вы однажды сказали, что специфика банковского бизнеса в том, что в банк люди приходят только по личным рекомендациям, и в своей работе вы всегда придерживались идеи личного общения с аудиторией. Вы выбрали спорт именно как сферу, которая собирает живых, сплоченных одной идеей людей? Сколько откликов Альфа-Банк стал получать благодаря такой политике, есть ли реальные показатели?

— Отклики в какой-то момент перестали быть настолько важными, потому что и банк стал огромным. Мы очень сильно выросли за последние два года, практически утроили клиентскую базу, это уже несколько миллионов человек в России. Теперь Альфа-Банк — это крупный, маштабный банк. Большому банку интересен выход на более массовую аудиторию. Художественная гимнастика, биатлон, все, что интересно, все, что популярно.

Так что если спорт транслируется по федеральному каналу, он автоматически нам интересен, потому что мы получаем касание с нашей аудиторией, это ценно.

Безусловно, любое генеральное партнерство дает возможности выхода на живую аудиторию. Пока мы с вами говорим, на Матч ТВ транслируют лыжную гонку в Архангельской области. Количество точек касания Альфа-Банка в рамках этой часовой трансляции таково, что сопоставимая реклама на телевидении обошлась бы в безумные деньги.

Любительскими спортивными проектами в связи с этим планируете заниматься?

— Да, и более того, мы встраиваем такие проекты в нашу систему лояльности. Для наших друзей-предпринимателей совместно с Федерацией сквоша мы разработали целую программу, организовали турнир с финалом в Москве. По сути, это сервис для клиентов — мы поддерживаем тех, кто, пусть и любительски, занимается разными видами спорта, но за кем стоит большая аудитория. Например, если спортсмены в отставке проводят интересные гонки или турниры своего имени, как, например, Гонка Легкова, это нам интересно, поскольку они собирают правильную аудиторию. Главное тут — люди.

Банку интересно финансирование проектов для детей?

— В рамках партнерства с Федерацией художественной гимнастики в этом году проходил турнир в Москве. Приехало очень много детей, мы там устроили для них специальную зону, где каждый ребенок получал рюкзак от Альфа-Банка, другие подарочки. Также у нас в портфеле более тысячи локальных детских инициатив в регионах. Мы часто проводим для детей, профессионально занимающихся спортом, специальные встречи и мастер-классы с известными спортсменами накануне крупных соревнований.