AliExpress в России простили долги на 6 млрд руб. Компания зафиксировала прибыль

Эксперты полагают, что AliExpress в России все больше становится IT-компанией, которая сопровождает онлайн-платформу, нежели торговой площадкой в традиционном смысле.

Российское юрлицо AliExpress в России — ООО «Алибаба.ком (РУ)» в 2023 г. насчитало 10 млрд руб. чистой прибыли после 11,7 млрд руб. убытков годом ранее, пишет РБК со ссылкой на отчет компании по РСБУ. Также, согласно отчетности, выручка «Алибаба.ком (РУ)» в 2023 г. сократилась на 36% и составила 10,5 млрд руб.

Российская «Алибаба.ком (РУ)» является совместным предприятием китайской Alibaba Group, российских VK, USM, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторов.

Представитель пресс-службы «AliExpress СНГ» рассказал изданию, что по факту у компании не было прибыли:

В данных «Алибаба.ком (РУ)» за 2023 г. отображен бухгалтерский доход, фактически «виртуальная прибыль», образовавшаяся за счет прощения выданного в 2021 г. внутреннего займа от другой компании группы. В прошлом году компании был прощен беспроцентный заем на 5,94 млрд руб. По базовым правилам бухучета и принципу двойной записи при списании обязательств их размер становится бухгалтерским доходом, — сказали в компании.

Представитель «AliExpress СНГ» уточнил DK.RU, что «Алибаба.ком (РУ)» — одно из нескольких юрлиц, которыми управляет компания, и оно «не отражает финансовые результаты платформы AliExpress как в целом, так и в России». Фактический убыток «Алибаба.ком (РУ)» указан в декларации о налоге на прибыль — это 2,6 млрд руб., сообщил он.

Снижение выручки в компании объяснили сокращением локального бизнеса и доли собственных продаж маркетплейса. Сейчас бизнес AliExpress в России фокусируется на поддержке трансграничной торговли, развитии логистики и сокращении сроков доставки заказов для покупателей.

Руководитель направления по финансовой экспертизе консалтинговой компании НЭО Татьяна Отраднова полагает, что на работе маркетплейса до сих пор продолжает сказываться введение антироссийских санкций:

Даже если торговая площадка готова осуществить доставку из Китая в Россию, то продавец не всегда готов принять оплату от российских банков. Карты иностранных банков есть у очень небольшого числа российских потребителей, — подчеркнула она.

Также, по ее словам, прибыль «Алибаба.ком (РУ)» действительно нельзя считать бизнес-успехом:

Из 13 млрд руб. прочих доходов почти 6 млрд руб. приходится на прощение беспроцентного займа, полученного от связанной стороны — сингапурской Aliexpress CIS Holding Pte. Ltd. По сути денег у AliExpress больше не стало — из отчетности видно, что заем уже существовал на 31 декабря 2021 г. Просто у компании пропало обязательство выплачивать 6 млрд руб. долга.

По словам представителя «AliExpress СНГ», фактически это было «прощение долга самому себе в рамках юридических лиц одной компании».

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин объясняет, что кредитование аффилированных лиц, входящих в одну холдинговую структуру, не является противозаконным и противоправным:

Если такие сделки совершаются не с целью отмывания денежных средств, уклонения от налогов, получения необоснованной выгоды или вывода активов, например для формирования центра убытков в рамках холдинга, — говорит он.

Как рассказывал DK.RU, по итогам 2023 г. «AliExpress Россия» впервые уступила другим платформам и снизила обороты на 47%, до 56,2 млрд руб. Локальный бизнес «AliExpress Россия» теперь в основном представлен KazanExpress. Российский AliExpress стал единственным из крупных маркетплейсов, столкнувшимся с оттоком продавцов по итогам пяти месяцев года. По данным аналитиков сервиса «Точка Маркетплейсы», год к году число продавцов на площадке сократилось на 27%.

Татьяна Отраднова считает, что AliExpress в России все больше становится IT-компанией, которая сопровождает онлайн-платформу, нежели торговой площадкой в традиционном смысле: