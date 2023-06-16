Компания «AliExpress Россия» снизила обороты и число продавцов на 47%

Маркетплейсы конкурируют за продавцов, используя рекламу, участвуя в выставках и конференциях. «AliExpress Россия», опасаясь санкций, ни в одной из этих плоскостей полноценно не присутствует.

По итогам 2023 г. «AliExpress Россия» впервые уступила другим платформам и снизила обороты на 47%, до 56,2 млрд руб..Локальный бизнес «AliExpress Россия» теперь в основном представлен KazanExpress. Российский AliExpress стал единственным из крупных маркетплейсов, столкнувшимся с оттоком продавцов по итогам пяти месяцев года. По данным аналитиков сервиса «Точка Маркетплейсы», год к году число продавцов на площадке сократилось на 27%. Общее число продавцов на онлайн-площадках России с января по май выросло на 51%, сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики также уточняют, что за полгода количество селлеров у «Сбермегамаркета» увеличилось на 120%, у Ozon — на 92%, у «Яндекс Маркета» — на 89%, у Wildberries — на 36%. Дочерняя компания «AliExpress Россия» — KazanExpress — нарастила показатель на 7%. Это совместное предприятие VK, USM International, китайской Alibaba Group и Российского фонда прямых инвестиций. Более года назад совладельцы площадки приостановили инвестиции в ее продвижение.

VK с учетом «значительной экономической неопределенности», затрагивающей рынок e-commerce, отразила в отчете убыток от обесценения «AliExpress Россия» в размере 9,86 млрд руб. «AliExpress Россия» снизила обороты на 47%, до 56,2 млрд руб. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, снижение числа продавцов на «AliExpress Россия» оценивается примерно в 30%. При этом у «Сбермегамаркета» показатель вырос более чем в три раза, у Ozon, «Яндекс Маркета» и Wildberries — в два раза или больше. Константин Канивец, СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы», связал результаты «AliExpress Россия» с сокращением инвестиций. Он отметил, что привлечение новых продавцов — серьезная статья бюджета.

По словам исполнительного директора Oborot.ru Ивана Кургузова, маркетплейсы конкурируют за продавцов, используя рекламу, участвуя в выставках и конференциях. «AliExpress Россия» в последнее время ни в одной из этих плоскостей нормально не присутствует. Директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов считает, что в целом рост числа продавцов на онлайн-площадках замедляется. Селлеры стараются диверсифицировать риски, расширяя бизнес на несколько маркетплейсов, а новые продавцы часто выходят сразу на несколько площадок, рассказал он.

Увеличение числа продавцов маркетплейсам обеспечивает рост рекламных доходов, но площадки теперь все больше стараются привлечь селлеров, предлагающих товары, нужные конкретной витрине. Потенциал расширения числа селлеров сохраняется за счет региональных продавцов с уникальным локальным предложением, поставщиков, предлагающих крупногабаритные товары с доставкой со склада, компаний из других стран.

AliExpress думает над полным отказом от аренды складов в Подмосковье, рассказывал DK.RU. Компания арендовала 55 тыс. кв. м в подмосковном логистическом комплексе «PLT Чехов». Логопарк в Чехове — последний крупный склад, который арендует AliExpress в России.