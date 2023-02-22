AliExpress думает над полным отказом от аренды складов в Подмосковье

Компания арендовала 55 тыс. кв. м в подмосковном логистическом комплексе «PLT Чехов». Логопарк в Чехове — последний крупный склад, который арендует AliExpress в России.

Маркетплейс AliExpress думает над полным отказом от аренды складских площадей в подмосковном логистическом комплексе «PLT Чехов», пишут «Ведомости». Логопарк в Чехове — последний крупный склад, который арендует AliExpress в России. В начале 2022-го маркетплейс планировал снять площади логопарка «Обухово» на востоке Подмосковья, но впоследствии отказался от них, и их арендовал Ozon.

Около 30 тыс. кв. м «PLT Чехов» у AliExpress снял производитель сварочного оборудования «Ресанта». Возможно, компания все же оставит за собой 5-10 тыс. кв. м.

Ранее многие маркетплейсы арендовали склады, рассчитывая на возможный рост бизнеса, но после начала СВО им пришлось скорректировать свои прогнозы. В частности, в 2022 г. российские продавцы на AliExpress выручили в два раза меньше, чем годом ранее (около 57 млрд руб.). В четвертом квартале года продажи и вовсе обвалились более чем в 4 раза. Эксперты объясняют, что склад в Чехове был снят маркетплейсом для развития направления локальных продаж, однако позже перестал быть нужен, так как за местный бизнес теперь отвечает KazanExpress.

Ранее DK.RU сообщал, что в январе россияне снизили свои траты на продукты и услуги на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По сравнению с декабрем 2022-го расходы упали на 16%, количество покупок тоже значительно уменьшилось — на 13%. Больше всего сократились расходы на электронику (на 20%), а также на детские товары, кухонную утварь, продукцию для спорта и творчества, мебель, спецодежду, канцтовары и табачные изделия.