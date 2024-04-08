9 апреля в Екатеринбурге перекроют улицы для репетиции парада: выбирайте пути объезда

В первой половине дня будет ограничено движение по нескольким участкам улиц Дорожной и Новосибирской в рамках подготовки к проведению парада в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Муниципалитет обратился к горожанам с просьбой продумывать маршруты движения заранее и отнестись с пониманием к процессу подготовки всенародного праздника.

Для движения транспорта с 7:40 до 9:30 будет закрыта улица Дорожная, от улицы Окраинной до улицы Городской.

В этот же день, 9 апреля, с 9:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам:

улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной;

улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной;

улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной;

улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской.

Специалисты МБУ «Центр организации движения» установили на указанных участках временные дорожные знаки и внесли изменения в режим работы светофорных объектов.

Автомобилисты могут объехать закрытые участки по следующим маршрутам:

в первом случае: улица Лучистая – Окружная – Селькоровская;

во втором случае: улица Городская – Предельная – Амундсена.

Ранее DK.RU рассказывал, что в Екатеринбурге здание МЭО ГИБДД атаковали сотни водителей после вступления в силу федерального закона № 313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона «О безопасности дорожного движения»», согласно которым до 1 апреля 2025 г. необходимо заменить иностранные водительские права на российские.