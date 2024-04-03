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Водители-мигранты создали ажиотаж в ГИБДД Екатеринбурга, хотя на замену прав им дали год

Водители-мигранты создали ажиотаж в ГИБДД Екатеринбурга, хотя на замену прав им дали год
Автор фото: Валерия Зык. Иллюстрация: dk.ru

С 1 апреля 2024 г. в течение года лицам, получившим гражданство России или ВНЖ, необходимо сменить национальное водительское удостоверение на права РФ. Но закон прочитали невнимательно.

#НОВОСТИ

В Екатеринбурге здание МЭО ГИБДД второй день атакуют сотни водителей. Причиной стало вступление в силу федерального закона № 313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона «О безопасности дорожного движения»», согласно которым до 1 апреля 2025 г. необходимо заменить иностранные водительские права на российские.

Ранее DK.RU подготовил обзор изменений порядка сдачи экзамена на получение водительских прав.

Наличие большого времени в запасе не останавливает автомобилистов, желающих быть законопослушными водителями на территории России. Мужчины пытаются прорваться в единственную дверь, среди трудовых мигрантов в очереди стоят российские граждане, которые пришли получать водительские права в общем порядке.

В свердловской ГИБДД отметили, что для снижения ажиотажа и разъяснения новых требований законодательства, а также порядка обмена удостоверений открыты дополнительные окна и выведены дополнительно пять госинспекторов для оказания помощи гражданам. Сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела будут работать в выходные дни 30 апреля и 11 мая.

Подразделение МЭО будет осуществлять прием граждан по вопросам выдачи, обмена водительских удостоверений и сдаче экзаменов на право управления транспортом с 09:00 до 17:00 — 7, 14, 21, 28 и 30 апреля, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По истечении срока, отведенного на замену иностранных водительских удостоверений, после 1 апреля 2025 г. они будут считаться недействительными. За вождение с такими правами водителей будут штрафовать на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Отметим, что гражданам Белоруссии и россиянам с белорусскими правами менять права не нужно.

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Автор: Мария Смирнова
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