В России меняются правила сдачи экзамена в ГИБДД. Главное

Люди, ограниченные в правах из-за неявки по повестке военкомата, не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Обзор нововведений — на DK.RU.

В России меняется порядок сдачи экзамена на получение водительских прав. Соответствующие изменения вступят в силу с понедельника, 1 апреля, пишет РБК. Среди изменений:

1) увеличится срок пересдачи для тех, кто не сдал вождение после трех и более попыток. В этом случае прийти на экзамен в следующий раз можно в промежутке от шести до девяти месяцев после предыдущей попытки;

2) количество штрафных баллов для успешной сдачи практического экзамена увеличится с 5 до 7. Допустимый коридор для выполнения задания «разворот в ограниченном пространстве» увеличится с 5 до 7 м;

3) инструктору разрешат сидеть на втором переднем сидении во время сдачи экзамена учеником его автошколы. Это возможно при условии наличия датчика использования дублирующих педалей в автомобиле (для оповещения о вмешательстве инструктора в действия ученика).

Кроме того, с 1 апреля водители, которые имеют права на вождение грузовых автомобилей, смогут не сдавать экзамен на получение удостоверения на право управлять легковым автомобилем с прицепом.

Нововведения коснутся также требований к автошколам, перечня необходимой документации и порядка проведения самого экзамена. Теперь к экзамену не допускаются ученики автошкол, у которых нет заключения ГИБДД о наличии у них необходимой материально-технической базы для проведения обучения.

В перечень документов, необходимых для получения водительского удостоверения, включили СНИЛС. Если его не предоставить, Госавтоинспекция самостоятельно запросит эти сведения.

И финальное: люди, ограниченные в правах из-за неявки по повестке военкомата, не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения.

Ранее DK.RU сообщал о том, что срок сдействия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 гг., продлевается на три года. Также мы рассказывали о появлении в России нового автомобильного бренда — китайского VOYAH, который специализируется на премиальных кроссоверах.