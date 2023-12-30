Продлевать будете? ГАИ снова продлевает водительские права с истекающим сроком действия

В 2024 году более 5 млн россиян не пойдут менять водительские права. Изначально срок действия водительских удостоверений продлевали из-за пандемии, затем эту меру пролонгировали.

Срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 гг., продлевается на три года, пишет Коммерсантъ. Об этом заявлено в постановлении правительства от 23 декабря 2023 г. №2269. Нововведение касается водителей, управляющими транспортными средствами и в личных целях, и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила:

Ведомство уточняет, что в течение трех лет водительские удостоверения не нужно будет заменять, они продлятся автоматически. Кроме того, инициатива позволит более 5 млн водителей продолжать управлять транспортными средствами в течение следующих трех лет.

Автоматическое продление делается для того, чтобы увеличить срок действия прав с десяти до 20 лет, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

Эти продления с каждым годом, наверное, они нас все-таки к этому ведут. Других объяснений в данном случае нет, я теряюсь в догадках. Но это в любом случае хорошая история для автомобилистов, потому что они сэкономят на пошлинах, они будут пользоваться теми же документами, которые у них уже есть. И, конечно, это снижение бюрократической нагрузки, оно оптимальное. Сейчас нужно двигаться на самом деле в сторону долгого срока действия водительского удостоверения, как у паспорта, дальше нужно двигаться в сторону электронных удостоверений. Нет особой необходимости привлекать к выдаче таких документов подразделения ГАИ, все это нужно делать удаленно, и, как во многих странах мира, просто присылать водительские удостоверения по почте. Так что надеюсь, мы будем двигаться в эту сторону.

Ранее МВД сообщало, что с 1 апреля 2024 г. будет изменен регламент проведения экзамена на получение водительских прав — сдающим будет позволено допускать больше ошибок во время демонстрации навыков вождения. К 2030 г. автотранспортная отрасль столкнется с кадровым кризисом — дефицит кадров достигнет более 40%, говорят эксперты. Профильные ассоциации бьют тревогу и просят чиновников принять меры. В ассоциации считают, что мальчикам с девятого класса школы нужно изучать устройство автомобилей, а студенты колледжей должны в обязательном порядке обучаться на права категории С, рассказывал DK.RU.