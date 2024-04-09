Вторые солнцезащитные очки в подарок: выгодная акция стартовала в известной сети оптик

Стильные и качественные солнцезащитные очки – не только дань моде, но и забота о здоровье. Сезон активного солнца стартовал, а ваши глаза еще не защищены? Пора это менять.

Солнце с каждым днем становится активнее, а это значит, что пора провести очередную ревизию гардероба и понять, готовы ли вы к теплому сезону. Одним из самых необходимых аксессуаров на предстоящие месяцы являются солнцезащитные очки.

Выгодная акция стартовала в салонах оптики «Фокус». С 9 апреля по 31 мая 2024 г. в салонах сети можно купить две пары солнцезащитных очков всемирно известной марки Роlaroid по цене одной.

Предложение действительно для мужских, детских и женских коллекций, поэтому, участвуя в акции, можно приобрести одни очки для себя, а вторыми порадовать любимого человека. Можно также объединиться с друзьями или родственниками и сэкономить на покупке солнцезащитных очков. Для тех, кто хочет пополнить свою коллекцию аксессуаров, это хорошая возможность ни в чем себе не отказывать и приобрести сразу две пары.

Акция распространяется на весь модельный ряд солнцезащитной оптики Polaroid, включая коллекции 2024 г.

Роlaroid — один из самых популярных брендов солнцезащитных очков в мире. Polaroid отличает неизменно высокое качество продукции и ее долговечность. Кроме того, почти все очки марки имеют поляризационное покрытие, а это значит, что в таких очках будет еще комфортнее за счет того, что поляризация поглощает блики от поверхностей. Особенно оценят очки с поляризационными линзами те, кто постоянно находится за рулем автомобиля: в них изображение будет более четким и контрастным.

Ещё одной отличительной особенностью бренда является богатая цветовая палитра и многообразие форм. В новой коллекции Роlaroid можно найти солнцезащитные очки на любой вкус — от брутальных авиаторов до женственных «кошек».

Актуальные формы солнцезащитных очков в 2024 году

В мужских коллекциях, безусловно, стоит обратить внимание на вечную классику, модель авиаторы. Они являются одной из визитных карточек бренда, идут практически всем и уместны в самых разных ситуациях, от прогулки по центру города до поездки на отдых в тропики.

Очки в спортивных оправах также не теряют популярности. Их отличают формы и удобные оправы, которые максимально крепко фиксируются на голове. Бег, езда на велосипеде, сплавы и другие активности эти очки сделают максимально комфортными.

Выраженно геометричные оправы, в том числе круглые и ромбовидные — еще один вариант, к которому стоит присмотреться. В последние годы такие модели не сходят с модных подиумов.

В женских коллекциях бессменной классикой остается форма кошачий глаз — игривая и практичная, она способна оживить любой образ, при этом гарантируя надежную защит глаз от солнечных лучей. Также стоит присмотреться к круглым и прямоугольным моделям разных ширины и длины — подобрать такую оправу можно на самые разные типы лица, подчеркнув все достоинства владелицы очков.

Выбирая очки, в любом случае всегда нужно помнить, что это покупка не на один сезон. Уделите достаточно внимания выбору аксессуара, который отвечает и за ваш внешний вид, и за здоровье.

Возможность приобрести две пары очков вместо одной, еще и такой известной фирмы, как Роlaroid, выпадает нечасто, — подчеркивают в салонах «Фокус». — Время выбирать очки для себя и близких уже наступило: с каждым днем солнце все активнее.

Подробные условия акции — на сайте салонов «Фокус» или по телефону +7 (343) 38-48-715.

Ждем вас по адресам:

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ул. Юлиуса Фучика, 1 тел.: +7 (343) 264-36-56

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ул. Уральская, 75 тел.: +7 (343) 264-36-46

ул. Радищева, 25 тел.: +7 (343) 272-92-92

Фото: предоставлены салоном «Фокус»

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