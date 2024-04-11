Юрий Моисеенко: что означает «жить как люди» и при чем тут объемы семейной ипотеки?

«Любой путь начинается с первого шага, а мир (во всех смыслах) начинается с меня (для каждого). В паре («Я» и «МЫ») какое «МЫ» самое важное и близкое? Семья, конечно. Семь «Я».

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

Побежду я любую беду,

Лишь бы были все лапки в меду.

Побежу…

(Нет, победю!)

Победю я жару и мороз,

Лишь бы медом был вымазан нос!

«Винни-Пух», Алан Милн

Вычитал интересную мысль в интернете (автор Сергей Лукьяненко, как оказалось).

«В русском языке нельзя сказать «победю». Ну нет первого лица единственного числа будущего времени у глагола «победить». А вот у множественного числа есть будущее время — «победим». Насколько же это красиво и правильно. В русском языке может быть личная победа — но только как свершившийся факт. А вот загадывать на нее, обещать победить — нельзя. Можно только если вместе: «Мы — победим». Это язык. Он определяет сознание. Он определяет народ. Если в языке нет чего-то или есть что-то, чего нет / что есть у других народов — это неспроста».

Глубоко… Я задумался… Думать вообще вредно, точнее, тяжело — мозг, небольшая штуковина, жрет в активной фазе до 25% энергии всего организма и до 40% кислорода! И это еще полбеды — последнее время все чаще ловлю себя на ощущении, что стоит лишь чуть-чуть, слегка, подумать о чем-то серьезном, возникает интересный эффект: чем глубже задумываешься, тем дальше отодвигается горизонт, «круг» твоего понимания расширяется, соответственно, увеличивается окружность этого круга — граница, за которой непознанное… Именно это имел в виду Сократ, когда рисовал круги на песке и говорил: «Чем больше я знаю, тем больше я не знаю».

Но вернемся к «побежду» и «победим», единственное и множественное число.

Соотношение и взаимодействие двух сущностей — «Я» и «МЫ» — чертовски актуальная тема, глубины которой хватит на всю жизнь. Вспомнилось, что в ранней юности читал книгу психолога Владимира Леви с таким названием… Заказал на «Озоне» — перечитаю для начала, если после этого «порох» останется, вернусь к размышлениям.

Так что спокойно, грузить вас я не собираюсь — не выстроились еще мысли в голове в стройный ряд. Пока по этой теме в голову почему-то приходит лишь фраза «тяжело в деревне без нагана» с одной стороны, и Творец*, который заложил в конструкции нашего мозга потребность в общении (называется «аффилиация»), сделал нас коллективными существами. Впрочем, пока что, скорее, стадными животными.

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху как птицы, плавать под водой как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле как люди», — Бернард Шоу.

Что означает «жить как люди»? В моем понимании — на глобальном уровне — научиться сосуществовать без войн. Впрочем, повторюсь, я (пока?) не замахиваюсь на такую высокую планку, но, поскольку любой путь начинается с первого шага, а мир (во всех смыслах) начинается с меня (для каждого), то с себя и начну. В этой паре («Я» и «МЫ») какое «МЫ» для меня самое важное и близкое? Семья, конечно. Семь «Я». Если считать еще котяриуса с песелем, то норм. В идеальном случае — двое родителей, трое детей, кот и пес. В моем случае — «вариация на тему» — мы с женой, дочь с мужем и внук. С некоторой натяжечкой сойдут за «трое детей». Ну неидеален я, мягко говоря, что уж тут сделаешь…

Тема семьи пришла мне в голову, когда я смотрел отчет о продажах по ЖК «Гранит». Отметил, во-первых, что доля ипотечных сделок существенно выше, чем, например, в ЖК «Федерация». Не секрет, что девелоперы с некоторой опаской ожидают 1 июля — дату окончания льготной ипотеки — какое-то негативное влияние на темпы продаж это может оказать, конечно.

Однако (и это во-вторых) вся ипотека по «Граниту» выдана по стандарту семейной. А значит, мне волноваться не о чем, поскольку она (семейная) продлена на тех же условиях до 2030 г. Даже есть смягчение (в обновленной программе льготная ставка 6% годовых будет действовать для семей с детьми до 6 лет).

Фото PROSPECT GROUP

Почему на «Граните» только семейная? Очевидно, что в первую очередь причина экономическая. Семьям с детьми не «до жиру». А поскольку локация ЖК не в центре, стоимость квадратного метра ощутимо ниже. Хотя, например, от моего офиса (БЦ «Высоцкий») до ЖК «Гранит» 3,7 км, а до ЖК «Федерация» (у Автовокзала) — 3,1. Разница всего 600 метров, или в 1,2 раза дальше.

Однако разница цен больше чем в полтора раза. Так что с точки зрения рациональности покупки вполне здравое решение.

Плюс на ЖБИ ситуация со школами и садиками ощутимо лучше, чем в среднем по городу — район относительно новый. В рамках реализации проекта мы участвуем в строительстве садика на 200 мест на ул. Высоцкого и реконструкции садика с целью увеличения его вместимости до 350 мест на ул. Новгородцевой, 7а. Так что почему именно семейная ипотека, стало понятно.

Но мысль по описанному в начале статьи алгоритму под условным названием «круги Сократа» на этом не успокоилась, и, как водится, поскакала дальше.

А наш ЖК — насколько он приспособлен для семейной жизни? Что там в квартирах — дело личное и меня не касается, поэтому начну со двора.

Надо сказать, что тщательная проработка дворового пространства сейчас стала общей нормой при строительстве новых ЖК. Без этого просто будешь проигрывать конкурентам. Однако можно действовать по шаблону, что неизбежно происходит на …дцатой стройке. А можно вложить душу, и это сказывается на результате — в лучшую сторону, конечно.

Я не хвастаюсь, поскольку душа не моя. И даже не из нашей компании. Наш комплекс — одна из очередей проекта М73 «Каменные палатки», соседний дом строит компания Марка Заводовского, сына Игоря Заводовского. Мы договорились, что с целью приобретения и накопления опыта концепцию двора разрабатывают они. Она (концепция) еще в стадии доработки, но уже очевидно: да, парни «душу вложили».

Так что деткам понравится. Двор — он же для детей в первую очередь. Места для выгула собак в нем не предусмотрено, разумеется. И это обычно проблема при строительстве в городе… Но только не в нашем случае. ЖК граничит с Шарташским лесопарком — есть где разгуляться. Это и людей касается, конечно.

Жизнь так устроена — дает тебе что-то только в ответ на твои усилия. Второй закон Ньютона в житейской плоскости. Чтобы в семейной жизни было хорошо, надо прикладывать усилия. Это я по 35-летнему опыту семейной жизни могу уверенно утверждать. А что может быть лучше для этого, чем совместная семейная прогулка на лоне природы, на свежем воздухе в выходной? Про чистый воздух и воду на Шарташе, кстати, я уже писал. Вполне ожидаемо они сильно лучше, чем в центре города. Но буквально на днях прочитал заметку о том, что в периоды рецессии продолжительность жизни растет. Оказалось, что в такие периоды становится чище воздух — производства меньше загружены и транспортная нагрузка ниже. И это вот прям серьезно увеличивает продолжительность жизни, что было несколько неожиданно для меня.

Рецессией у нас, слава Богу, и не пахнет, но разницу в чистоте воздуха в центре города и на Шарташе видно невооруженным взглядом. Если в городе черные остатки сугробов и «куда ни ступи — все к деньгам», то около леса сугробы хоть и подтаяли изрядно, до проталин, но первозданной белизны не утратили.

Все вышеуказанное в полной мере, конечно, относится и к другому берегу Шарташа — я имею в виду наш коттеджный поселок «Золотой камень». Это для тех, кто постарше и уже созрел для строительства собственного дома (как я).

Дом я строю на две семьи — свою и дочки, чтобы дети и внуки были рядом — ощущаю в этом потребность, аффилиацию, прости Господи… В полном соответствии с законами Божьими, тут уж никуда не денешься.

Ну а тем, кто находится в стадии выполнения заповеди «плодитесь и размножайтесь», возвращаясь к семейной ипотеке, рекомендую присмотреться к ЖК «Гранит».

*О Творце в VK Ю.В. Моисеенко «О Боге» от 24.01.24 г.

Отдел продаж коттеджного поселка «Золотой Камень»:

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