У «Азбуки вкуса» сменились владельцы. Основные инвесторы продали доли в компании

Потенциальными покупателями «Азбуки вкуса» ранее называли «Яндекс», а также ритейлеров «Магнит» и Х5 Group. Сумма сделки могла составить порядка 35 млрд руб.

Совладельцы Invest AG и основатели металлургического холдинга Evraz миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов согласовали выход из капитала продуктовой сети «Азбука вкуса», пишет «Коммерсант». В «Азбуке вкуса» уточнили, что сделка уже закрыта.

Новым акционером и инвестором сети супермаркетов стало акционерное общество «Бавэро групп», фирма была зарегистрирована в Пермском крае в 2023 г., ее бенефициары не раскрываются.

Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров говорит, что продажа ритейлера была запланирована давно, владельцы дождались наилучших показателей за последний годы и вышли на сделку:

«Азбука вкуса» очень хорошо закончила последний год, у них достаточно высокие темпы роста, почти 11%. Основной вклад с точки зрения роста был внесен в четвертом квартале, и эти показатели можно назвать феноменальными, рост по четвертому кварталу был выше 26%. Это связано с развитием собственного производства и расширением ассортимента продукции, развитие прямого импорта и собственных торговых марок.

Ранее потенциальным покупателем «Азбуки вкуса» называли «Яндекс», а также ритейлеров «Магнит» и Х5 Group. В 2023 г. чистая прибыль «Азбуки вкуса» выручка сети увеличилась до 86 млрд руб.

Михаил Бурмистров полагает, что сумма сделки могла составить порядка 35 млрд руб.:

Продажа бизнеса — это стандартная история, все-таки в компанию входили финансовые инвесторы. А у любого финансового инвестора есть понятный горизонт с точки зрения совершения сделки. Сейчас была хорошая возможность для того, чтобы выйти.

Ранее DK.RU рассказывал, что операционная компания «Азбуки вкуса» «Городской супермаркет» в марте 2024 г. была включена в список экономически значимых организаций РФ. После чего началась процедура принудительной редомициляции компании.