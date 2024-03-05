Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.03
91,33
98,72
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Иностранных инвесторов лишат прав в экономически значимых организациях России. СПИСОК

Иностранных инвесторов лишат прав в экономически значимых организациях России. СПИСОК
Иллюстрация: РИА Новости

Иностранным холдингам, чьи права будут приостановлены, предложат компенсацию в размере рыночной стоимости нераспределенных активов или возвращение активов в будущем.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Правительство определило первые шесть экономически значимых организаций, которые избавят от иностранных владельцев, пишет «Коммерсант». В список вошли X5 (супермаркеты «Перекресток», «Пятерочка» и др.), «Акрон Групп» (производитель минеральных удобрений), «ЮНС-Холдинг», «АБ Холдинг» (владелец Альфа-банка), «Городской супермаркет»(владелец «Азбука вкуса») и «Разрез Аршановский» (угледобывающее предприятие)

Согласно распоряжению правительства, Минфина, Минпромторга и Минэнерго, перечисленные компании смогут подать иски в арбитражный суд для приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в этих ЭЗО. Иностранцев лишат права голоса на собраниях акционеров, возможности получать дивиденды и распоряжаться акциями и долями.

Иностранным холдингам, чьи права будут приостановлены, предложат компенсацию в размере рыночной стоимости нераспределенных активов или возвращение активов после разморозки корпоративных прав.

Иностранцы окажутся в ситуации «плохого» выбора: разморозка прав может затянуться, а компенсация может поступить на счета «типа С» с ограничениями на использование средств, — говорят юристы.

В правительстве говорят, что таким образом начинается процесс возвращения управляемости российским компаниям. Как пишет издание, ранее неоднократно заявлялось о блокировке работы российских компаний с иностранным участием из-за санкций — зарубежная «прописка» материнских компаний мешала выплате дивидендов и тормозила редомициляцию в РФ.

Первый замглавы Минэкономики Илья Торосов говорит, что перечень компаний может быть пополнен. На статус ЭЗО могут претендовать компании с объемом выручки свыше 75 млрд руб. или стоимость активов свыше 150 млрд руб. Их вид деятельности должен быть в критических отраслях, а доля прямого или косвенного участия российских бенефициаров в ИХК по общему правилу — более 50%.  В числе потенциальных ЭЗО называли «Русагро», ЦИАН, Ozon и HeadHunter.

Руководитель международно-правовой практики K&P.Group Анастасия Симонова отмечает, что наличие иностранных акционеров мешает полноценно управлять компанией:

Механизм ЭЗО является альтернативой восстановлению управления через формальный выкуп активов у иностранных владельцев. На мой взгляд, большинство компаний будут рады воспользоваться этой возможностью.

Ранее DK.RU рассказывал, что несколько российских компаний приняли решение сменить юрисдикцию. VK Company Limited в прошлом году сообщила о прекращении деятельности на Британских Виргинских островах и регистрации юридического лица в России, в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Также решение сменить юрисдикцию с Кипра на Россию приняла холдинговая компания Ozon Holdings PLC.

Автор: Екатерина Круглова
Самое читаемое
  • В мае 2024 г. из Екатеринбурга запустят рельсовый круиз на КавказВ мае 2024 г. из Екатеринбурга запустят рельсовый круиз на Кавказ
  • В России импортозаместят компьютерную игру FIFAВ России импортозаместят компьютерную игру FIFA
  • В России ввели обязательную маркировку пчел, куриц, свиней и овецВ России ввели обязательную маркировку пчел, куриц, свиней и овец
  • Оппозиционного политика Алексея Навального* похоронили в МосквеОппозиционного политика Алексея Навального* похоронили в Москве
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.