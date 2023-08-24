Второй пошёл. Ozon сменит юрисдикцию с Кипра на Россию

В компании говорят, что хотят быть как можно ближе к операционным и юридическим лицам, а также к российскому бизнесу. Ранее американская биржа Nasdaq провела принудительный делистинг акций компании.

Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов объявил о планах компании сменить юрисдикцию с Кипра на Россию, пишет «Коммерсант».

Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки, но каких-то конкретных сроков и деталей анонсировать мы пока не можем. В данных обстоятельствах, безусловно, логично было бы иметь основную холдинговую структуру как можно ближе к операционным и юридическим лицам и к нашему основному бизнесу в России, — объяснил Герасимов ходе эфира для инвесторов, отвечая на вопрос о возможной редомициляции.

Также Ozon отчитался об итогах работы во ll квартале 2023 г. За этот период компания увеличила оборот от продаж до 372,628 млрд руб. Квартальная выручка увеличилась на 61% при росте чистых убытков на 82%. Снижение прибыли маркетплейс связал с неблагоприятным эффектом от курсовых разниц и ростом финансовых расходов.

Холдинговая компания Ozon Holdings PLC со штаб-квартирой в Никосии (Кипр) была создана в 1999 г. Основными владельцами Ozon являются ПАО АФК «Система» с 31,76% и холдинг «Восток Инвестиции» с 27,75%, остальные акции в свободном обращении.

В 2020 г. компания провела листинг на американской бирже Nasdaq и разместила акции на Мосбирже. В марте 2023 г. руководство Nasdaq предупредили Ozon о принудительном делистинге ее депозитарных акций (ADS).

Добавим, что Ozon работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Турции, а в июле начал продажи в Армении, сообщал DK.RU.

Напомним, что о решении сменить юрисдикцию ранее заявили акционеры и совет директоров VK. Как рассказывал DK.RU, VK Company Limited сообщила о прекращении деятельности на Британских Виргинских островах и регистрации юридического лица в России, в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Кроме того, VK приняла решение провести делистинг депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций на Лондонской фондовой биржи (LSE).