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Ozon открыл в Армении продажу товаров из России

Ozon открыл в Армении продажу товаров из России
Иллюстрация: glavny.tv

Армения стала пятой страной для Ozon. В перспективе маркетплейс планирует развивать свою логистическую инфраструктуру в странах СНГ, в том числе собственной службы доставки и сети ПВЗ.

#НОВОСТИ

Маркетплейс Ozon открыл продажи в Армении, представив 196 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья, сообщил Forbes. Средний срок доставки — около семи дней. Это почти весь ассортимент российского маркетплейса через доставку Omni Logistics, рассказал директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон:

Большое преимущество маркетплейсов заключается в широком ассортименте, выбор товаров на виртуальной витрине значительно шире, чем в обычном розничном магазине. Мы хотим укрепить нашу инфраструктуру в стране, чтобы даже жители самых отдаленных уголков Армении могли заказывать онлайн и выбирать товары из многообразного ассортимента.

В планах Ozon на перспективу — развитие своей логистической инфраструктуры в Армении, в том числе собственной службы доставки и сети ПВЗ. Маркетплейс развивает бизнес в СНГ с 2021 г. Армения стала четвертой страной СНГ, где Ozon локализует бизнес на базе собственной логистической инфраструктуры. В 2021 г. Ozon пришел на рынки Белоруссии и Казахстана. Продажи через Ozon в Киргизии начнутся в июле 2023 г. И 6 июня Ozon объявил о планах открыть для покупателей рынки Армении в течение шести месяцев. 

Ozon также активно развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Маркетплейс будет привлекать местных продавцов, давая им возможность продавать свои товары через Ozon как в Армении, так и в России.

Российские компании заняли все склады в СНГ, рассказывал DK.RU. В январе 2023 г. Ozon открыл сортировочный центр и офис в Бишкеке, а в феврале запустил первый фулфилмент-центр на 10 тыс. кв. м в Казахстане, рассчитывая сократить сроки доставки в РФ в полтора раза. С 2021 г. у маркетплейса есть логистическая инфраструктура в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, что позволяет увеличить на 50% число продавцов из этих стран на онлайн-площадке и снизить стоимость доставки.

Автор: Андрей Широков
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