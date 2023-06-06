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Ozon хочет выйти на рынок Армении через несколько месяцев

Ozon хочет выйти на рынок Армении через несколько месяцев
Иллюстрация: Ozon

Ozon планирует открыть локальный маркетплейс и создать собственную логистическую инфраструктуру, привлекая местных продавцов, давая им возможность торговать через Ozon как в Армении, так и в России.

#МАРКЕТПЛЕЙСЫ#НОВОСТИ

Армения стала четвертой страной СНГ, где Ozon локализует бизнес на базе собственной логистической инфраструктуры. В 2021 г. Ozon пришел на рынки Белоруссии и Казахстана. Продажи через Ozon в Киргизии начнутся в июле 2023 г. И 6 июня Ozon объявил о планах открыть для покупателей рынки Армении в течение шести месяцев. 

Осенью 2023 г. компания выйдет на рынок Армении и откроет продажи, ориентированные на местных покупателей, сообщил ее глава Сергей Гончаров на форуме для предпринимателей COM.E On. Ozon планирует открыть локальный маркетплейс и создать собственную логистическую инфраструктуру в Армении. Маркетплейс будет привлекать местных продавцов, давая им возможность продавать свои товары через Ozon как в Армении, так и в России.

Российские компании заняли все склады в СНГ, рассказывал DK.RU. В январе 2023 г. Ozon открыл сортировочный центр и офис в Бишкеке, а в феврале запустил первый фулфилмент-центр на 10 тыс. кв. м в Казахстане, рассчитывая сократить сроки доставки в РФ в полтора раза. С 2021 г. у маркетплейса есть логистическая инфраструктура в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, что позволяет увеличить на 50% число продавцов из этих стран на онлайн-площадке и снизить стоимость доставки.

Однако заметный рост спроса российских компаний на складские помещения в странах СНГ столкнулся с серьезной проблемой: нехватка складской инфраструктуры осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию, говорит один из логистических операторов.

Автор: Андрей Широков
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