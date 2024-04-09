Владимир Путин поручил выделить из ФНБ 300 млрд руб. на строительство ВСМ

Деньги на строительство выделят по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые десять лет. Строительство ВСМ Москва-Петербург оценивается в 1,7 трлн руб.

Президент Владимир Путин поручил правительству в 2025 г. выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не менее 300 млрд руб. для строительства высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, пишет «Коммерсант».

Кредит на строительство ВСМ предоставят по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые десять лет. Срок выполнения поручения установлен до 1 июля 2024 г. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также глава государства поручил предоставить капитальный грант из средств федерального бюджета в размере 28,5 млрд руб. на выкуп земельных участков для строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме того, софинансировать проект ВСМ должна Москва, на эти цели из бюджета города должно быть выделено 150 млрд руб., из бюджета Московской области — не менее 20 млрд руб., из средств Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 30 и 10 млрд руб., Новгородской и Тверской областей — 6 и 5 млрд руб. соответственно.

Ранее DK.RU рассказывал, что, согласно стратегии развития инфраструктуры до 2030 г., строительство ВСМ Москва-Петербург оценивается в 1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в столицы. Закончить ее должны к 2028 г. Дорога позволит сократить время в пути между городами до 2,5 часов.

Также принципиальное одобрение президента получили еще три ВСМ. ВСМ Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Адлер будет стоить примерно 3,2 трлн руб., дорога позволит сократить время в пути из столицы в Адлер до 7 часов 50 минут.

Строительство ВСМ Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург может потребовать 4 трлн руб., в документе сказано, что время в пути между конечными точками сообщения составит 6 часов 36 минут.

ВСМ Москва-Смоленск-Минск будет стоить 1,9 трлн руб. и позволит сократить время в пути между столицами России и Беларуси до 3 часов 4 минут.

Всего же строительство четырех высокоскоростных магистралей (ВСМ) оценивается в 11 трлн руб.