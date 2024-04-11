От отделения рядом с домом — до федеральной диджитал-компании

За 30 лет федеральная сеть «Фианит-Ломбард» изменила самую консервативную отрасль. Внедрив искусственный интеллект и цифровизацию, компания встала на одну ступень с банковским сектором.

В любое время в любой точке мира

На протяжении человеческой истории было придумано множество самых разных способов сделать жизнь более комфортной. Какие-то из них не выдержали испытания временем, другие, адаптировавшись к новым реалиям и технологиям, остаются неотъемлемой частью дня сегодняшнего.

Рожденный эпохой крестовых походов, ломбард помог Колумбу открыть Америку, но и в XXI веке он совсем не выглядит музейным экспонатом.

История федеральной сети «Фианит-Ломбард» началась в 1994 г. с небольшого отделения в Челябинске, а сейчас это федеральная диджитал-компания с онлайн-сервисами, доступными в любое время в любой точке мира. «Фианит-Ломбард» — это более тысячи сотрудников, более 470 отделений в десяти регионах страны и более десяти миллионов клиентов. В 2023 г. компания «Фианит-Ломбард» запустила собственный интернет-магазин ювелирных украшений на сайте и в приложении.

Зачем разочаровываться в друзьях?

Отказ от классического понимания ломбарда — это новый этап развития. Современное мобильное приложение стало полноценной заменой похода в отделение. Цифровизация, внедряемая во все сферы взаимодействия с клиентом, позволяет компании «Фианит-Ломбард», не теряя традиционных преимуществ, стать «ближе близкого», быть всегда рядом с клиентами, которым компания стремится помогать в самых разных жизненных ситуациях.

Слоган «Ближе близкого» родился неслучайно.

Это говорит не только об онлайн-сервисах, которые теперь находятся в мобильном телефоне, но и о том, что порой компания становится ближе друзей, которые, как известно, познаются в беде, и еще неизвестно, как они отреагируют на вашу просьбу. Хочешь потерять друга — дай ему в долг. Зачем разочаровываться? «Фианит-Ломбард» позволяет самостоятельно решать свои финансовые трудности, не прибегая к чьей-либо помощи, при этом предлагает прозрачную и понятную схему взаимовыгодного сотрудничества.

Сервис «Добавка» — полноценная альтернатива кредитным картам

В 2024 г. компания внедрила онлайн-сервис «Добавка» — теперь при необходимости можно мгновенно, из любой точки мира, получить дополнительные средства.

Подходит тем, у кого уже есть заем. И в случае, если понадобились деньги, можно в один клик н карту получить дополнительные. Подробности можно узнать, позвонив на горячую линию: 8 800 333 12 20.

«Финансовая неотложка» приедет… в обеденный перерыв

Конечно, в идеале надо жить по средствам (по меткому выражению ресторанных музыкантов, сколько денег — столько песен). Но ведь у каждого из нас возникали, возникают и будут возникать ситуации, когда деньги нужны именно здесь и сейчас — от поездки в отпуск (которая очень нужна, чтобы эмоционально перезагрузиться) до открытия собственного дела, оплаты дорогостоящего лечения или чтобы элементарно продержаться до зарплаты. Ситуации могут быть разные, и «Фианит-Ломбард» всегда исходит из того, что люди приходят за поддержкой. И вот уже тридцать лет компания рядом с клиентом в трудный момент.

Воспользоваться услугами ломбарда в некоторых регионах можно в любом удобном месте — специалист сервиса «Финансовая неотложка» сам приедет к вам даже во время обеденного перерыва или пробежки) и заключит договор. Компания помогает заработать на собственных вещах, а оценить активы можно с помощью мобильного телефона, загрузив пару фото в сервис «Онлайн-оценка». Все платежи можно совершать в один клик, а потерять залоговый билет не получится — теперь он электронный.

Новый подход к залогу

Еще одним преимуществом, позволившим компании за 30 лет сравняться с ведущими представителями финрынка, стал гибкий подход к перечню имущества, принимаемого в залог. Теперь это не только ювелирные изделия: в «Фианит-Ломбард» сегодня принимают самый большой в стране ассортимент активов — от сапбордов и наборов Lego до промышленных буровых установок. Такой ход стал частью развития принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) сети.

Еще 10 лет назад большинство ломбардов принимало только золото — этого хватало для стабильного существования. Сегодня же, чтобы развиваться, ломбарду важно выстроить вокруг себя целую экосистему, как делают лидеры рынка. То есть иметь не только привычные прием и оценку в отделении, но и интернет-магазин, онлайн-сервисы, доставку и, конечно, элементы системы искусственного интеллекта для работы с клиентами, — отмечает гендиректор компании Станислав Боронин.

Клиент может быть уверен

«Фианит-Ломбард» — это легальная компания, подконтрольная Центральному Банку Российской Федерации. Клиенты сети не увидят скрытых процентов, страховок и переплат. Все ставки контролируются ЦБ РФ, данные не передаются в Бюро кредитных историй и коллекторам. Клиенты могут быть уверены в сохранности своих залогов и в том, что получат заем на выгодных условиях.

erid: LjN8KYstJ

Федеральная сеть «Фианит-Ломбард» не просто новатор — компания меняет самую консервативную отрасль изнутри, задавая новый темп развития. Менять и диджитализировать самый консервативный бизнес в нашей стране — задача со звездочкой, но в компании заявляют, что главная цель — это быть рядом с клиентами, поддерживать их в трудную минуту и быть ближе близкого.

Узнать больше о возможностях федеральной сети «Фианит Ломбард» можно здесь

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