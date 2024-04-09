Банк Уралсиб принял участие в Форуме руководителей малого и среднего бизнеса УрФО
Форум, прошедший в Екатеринбурге 2 апреля 2024 г. в «Атриум Палас Отеле», собрал более 100 собственников и руководителей предприятий сектора МСБ, представителей юридических и консалтинговых фирм.
Организатором выступил Фонд регионального развития «Перспектива» при участии Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области.
Центральным событием Форума стал круглый стол «Программы поддержки и развития бизнеса», модератором которого выступил Борис Грибачев, президент фонда «Перспектива». В ходе круглого стола своим опытом поделились успешные предприниматели из Башкирии, Свердловской, Челябинской, Пермской областей, ХМАО и ЯНАО.
Банк Уралсиб на мероприятии представляли начальник управления развития и продаж малого бизнеса в Уральском регионе Ольга Бакина и директор по работе с клиентами премиального сегмента малого бизнеса Екатеринбургского филиала Гульнара Ямнова, которые презентовали участникам продукты и программы банка для юрлиц и ИП.
Сотрудничество Банка Уралсиб с Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области весьма полезно и взаимовыгодно для обеих сторон на протяжении многих лет. Мы благодарны Союзу и его партнеру — Фонду «Перспектива» — за возможность участия в интересных и содержательных мероприятиях для предпринимателей», — считает Ольга Бакина. По ее словам, форум руководителей — это весьма эффективная площадка для установления активных контактов банка с предпринимательским сообществом, привлечения новых клиентов и расширения сотрудничсества с уже имеющимися клиентами сферы МСБ.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KMmYi