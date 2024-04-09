Банк Уралсиб принял участие в Форуме руководителей малого и среднего бизнеса УрФО

Форум, прошедший в Екатеринбурге 2 апреля 2024 г. в «Атриум Палас Отеле», собрал более 100 собственников и руководителей предприятий сектора МСБ, представителей юридических и консалтинговых фирм.

Организатором выступил Фонд регионального развития «Перспектива» при участии Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области.

Центральным событием Форума стал круглый стол «Программы поддержки и развития бизнеса», модератором которого выступил Борис Грибачев, президент фонда «Перспектива». В ходе круглого стола своим опытом поделились успешные предприниматели из Башкирии, Свердловской, Челябинской, Пермской областей, ХМАО и ЯНАО.

Банк Уралсиб на мероприятии представляли начальник управления развития и продаж малого бизнеса в Уральском регионе Ольга Бакина и директор по работе с клиентами премиального сегмента малого бизнеса Екатеринбургского филиала Гульнара Ямнова, которые презентовали участникам продукты и программы банка для юрлиц и ИП.

Сотрудничество Банка Уралсиб с Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области весьма полезно и взаимовыгодно для обеих сторон на протяжении многих лет. Мы благодарны Союзу и его партнеру — Фонду «Перспектива» — за возможность участия в интересных и содержательных мероприятиях для предпринимателей», — считает Ольга Бакина. По ее словам, форум руководителей — это весьма эффективная площадка для установления активных контактов банка с предпринимательским сообществом, привлечения новых клиентов и расширения сотрудничсества с уже имеющимися клиентами сферы МСБ.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 апреля 2024 года насчитывает 217 точек продаж, 1337 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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