От Москвы до Владивостока. «ЛизаАлерт» проверит, на что способны внедорожники Jetour

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» тестирует внедорожники Jetour. Экспедиция проходит через всю Россию по горам, проселочным дорогам и мегаполисам. Протяженность — несколько тысяч километров.

Участники поисково-спасательной организации «ЛизаАлерт» в ходе автопробега Москва — Владивосток остановились в Jetour Оками Екатеринбург на Сибирском тракте 24Б, чтобы показать зрителям машины, уже проехавшие значительную часть России. «ЛизаАлерт» выступает в качестве амбассадора внедорожника Jetour. Акцию назвали «Экспедиция Территория T2».

ДПСО «ЛизаАлерт» — крупнейшая и наиболее авторитетная в стране добровольческая организация, которая занимается поиском и спасением пропавших людей и объединяет более 40 тыс. человек в 64 регионах России.

Требования к поисковым автомобилям у «ЛизаАлерт» весьма высоки. Во время поисково-спасательных операций большое значение имеют современное техническое оснащение и прочность конструкции машины. Автомобиль должен без затруднений и поломок преодолевать значительные расстояния не только по обычным дорогам, но в труднопроходимых местах, чтобы эвакуировать найденных людей. Ранее при поисково-спасательных работах отряд использовал внедорожники других зарубежных марок, однако после введения санкций их обслуживание значительно усложнилось, поэтому выбор «ЛизаАлерт» пал на яркие внедорожники Jetour.

В рамках совместной миссии «ЛизаАлерт» и Jetour едут по крупнейшим городам России, по дороге тестируя новые внедорожники Jetour Т2 в разных локациях, где есть и горы, и бездорожье. Автомобили должны выдержать 11000 километров пробега через всю страну — от Москвы до Владивостока — и пройти первое ТО, заодно продемонстрировав себя россиянам из разных регионов.

Справка DK.RU Jetour — бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий, созданный в январе 2018 г. Марка продемонстрировала один из наиболее высоких темпов роста в Китае, с января 2018 по март 2023 гг. там было продано 800 тыс. этих автомобилей.

В 2022 г. Jetour Auto стал вторым самым быстрорастущим экспортером автомобилей в Китае, по данным CAAM. В 2019 г. Jetour впервые вышел на глобальный рынок, открыв более 600 дилерских и сервисных центров в 40 странах и регионах Среднего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.

Во время экспедиции компания Jetour безвозмездно передаст четыре автомобиля-участника пробега отрядам «ЛизаАлерт», рассказал Денис Кононов, директор по маркетингу Джетур Мотор Рус:

Для Jetour сотрудничество с ДПСО «ЛизаАлерт» очень ценно, ведь мы разделяем общую идею быть полезными людям и с огромным уважением относимся к благородной и самоотверженной деятельности волонтеров. Мы рады возможности помочь поисковикам-спасателям, повысить их мобильность, улучшить и сделать более комфортными условия их работы. Новые T2 — прочные и сильные автомобили, и мы стремимся направить эту силу в правильное русло — на помощь людям. Мы гордимся сотрудничеством с «ЛизаАлерт» и от всей души желаем успехов отряду в их непростой, но крайне важной работе.

Как рассказал DK.RU Сергей Кононов, шеф-инструктор Экспедиции Территория T2, три джипа уже были переданы отряду во Владимире, Казани и Уфе.

«За эти годы китайская автомобильная промышленность научилась делать не только надежные, но и красивые автомобили, полностью вышла на привычный нам европейский уровень с точки зрения безопасности, ассистентов, технологий, поскольку часто использует уже привычные нам европейские узлы — трансмиссию, технологию впрыска топлива и многое другое», — говорит Сергей Кононов:

Ребята из «ЛизаАлерт» — профессионалы и знают, как максимально эффективно использовать такой автомобиль. Он идеальный помощник, подходит для того, чтобы привести оборудование на точку доступа рядом со штабом, отвезти группу на начальную точку поиска. С точки зрения трансформации Jetour очень крут. Задние сиденья раскладываются в ровный пол, в машине можно комфортно отдохнуть и зарядить телефон. Кстати, гнезд зарядки в нем шесть, а для поискового отряда заряженный телефон — это самая важная вещь, потому что ты никогда не знаешь, как надолго ты уйдешь в лес. Я бы сказал, что это автомобиль на каждый день.

Пока члены экспедиционного корпуса «ЛизаАлерт» фотографируются рядом с дилерским центром Jetour Оками Екатеринбург на Сибирском тракте 24Б, мы можем осмотреть прошедший свои первые 2000 км автомобиль.

Новый T2 оснащен самыми современными технологиями — внутри цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, многофункциональное кожаное рулевое колесо, передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения, электронный селектор переключения передач, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подсветка перчаточного ящика.

Автомобиль получил светодиодные фары и задние фонари, дневные ходовые огни, подсветку в боковых зеркалах, рейлинги на крыше, металлическую защиту картера, фиксированные боковые подножки

Под капотом Jetour T2 надежный двухлитровый четырехцилиндровый двигатель 2.0TGDI мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Н·м, работающим в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением. Это первая модель в линейке Jetour в России, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения.

Как рассказал Михаил Роткин, заместитель генерального директора Джетур Мотор Рус, ранее Jetour предлагал в России кроссоверы, в полной мере соответствующие концепции «Travel +», но ориентированные больше на эксплуатацию в городских условиях:

При этом мы понимали, что на этом рынке достаточно высок интерес к полноценным внедорожникам. Т2 — первая представляемая нами в России модель линейки Т, более серьезно подготовленная к внедорожным приключениям. При этом автомобиль великолепно оснащен и предлагает высокий уровень комфорта.

Так, мультимедийная система с экраном 15,6 дюймов с поддержкой Apple CarPlay™ впервые доступна российским клиентам Jetour. Среди новых опций — премиальная аудиосистема от известного производителя c 12-ю динамиками, интеллектуальное голосовое управление, по два USB-разъема на центральном тоннеле и заднем ряду, беспроводная зарядка для телефона, система кругового обзора 360° c функцией обзора пространства под автомобилем (180°).

Для повышенного комфорта водителя руль регулируется по высоте и вылету, есть электрорегулировка сидений в шести направлениях, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ в салон, дистанционный запуск двигателя с ключа, задний датчик парковки, электроприводы двери багажного отделения и складывания боковых зеркал заднего вида. Двухзонный климат-контроль, салонный фильтр стандарта N95 и воздуховоды на втором ряду еще больше повышают удобство и комфорт как для водителя, так и для пассажиров.

Экспедиция Jetour T2 во Владивосток — это очень крутая история, потому что многие производители не решаются делать такие вещи в наше время. Очень интересно в режиме реального времени наблюдать, как этот новый автомобиль ведет себя в реальной эксплуатации, — добавил Сергей Кононов.

В рамках автопробега отряд заезжал не только в крупнейшие города России. Участники побывали в Арзамасе с его горными дорогами, Суздале с небольшими поселковыми тропами, и Jetour был везде хорош:

Роботизированная семиступенчатая трансмиссия хорошо себя зарекомендовала, в Т2 установлена система полного привода шестого поколения известного европейского бренда, подвеска комфортна даже с колесами 20-го диаметра. Специфика моей работы — автомобильные мероприятия, я очень много видел, дороги меня не пугают. Но Jetour меня действительно удивил, в процессе работы он развеял все предубеждения. Его полностью хватает на различные с точки зрения двигателя дорожные участки, включая горную местность, — добавил Сергей Кононов.

За безопасность водителя и пассажиров отвечает пакет SmartTravel, в который входят адаптивный круиз-контроль; ассистент помощи при движении в пробках (TJA); интегрированный круиз-ассистент (ICA); системы аварийного торможения (AEB), предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW), о столкновении сзади (RCW); системы мониторинга слепых зон (BSD), предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA), при открывании дверей (DOW), отклонения с дорожной полосы (LDWS); система удержания в полосе движения (LKA); функция интеллектуального уклонения, система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA).

Максимальная комплектация Expedition дополнительно предлагает панорамную крышу с люком, светодиодные передние противотуманные фары, цветную атмосферную подсветку салона, электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях, электрорегулировку сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях, «авиационные» подголовники в передних креслах, сиденье переднего пассажира с памятью, память положения боковых зеркал, вентиляцию передних сидений, передние датчики парковки.

Как и все модели Jetour в России, новый T2 адаптирован для эксплуатации в холодное время года и оснащен пакетом теплых опций, доступным во всех комплектациях. Он включает в себя подогрев передних форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, боковых зеркал заднего вида, рулевого колеса, передних сидений, сидений второго ряда, заднего стекла.

Своим появлением T2 открыл третье направление в модельном ряду кроссоверов Jetour в России — автомобили для внедорожных путешествий серии Т. Российским клиентам автомобиль доступен в двух комплектациях Voyage и Expedition стоимостью 3 759 000 руб. и 3 999 000 руб. соответственно. Автомобили можно приобрести в кредит или авторассрочку — подробности у менеджеров отдела продаж. А также свой автомобиль можно обменять на новый Jetour по системе Трейд-ин.

На российском рынке модель представлена в четырех цветах кузова (черный, матовый серый, серебряный и коричневый) в сочетании с тремя вариантами исполнения интерьера: коричневый, черный с красными элементами и зеленый с оранжевыми элементами. Познакомиться с красавцем можно в центре Jetour Оками Екатеринбург на Сибирском тракте 24Б.

Ну, а экспедиция «ЛизаАлерт» отправляется в сторону Тюмени. За приключениями команды и Jetour можно следить в социальных сетях.

Jetour Оками Екатеринбург на Сибирском тракте 24Б.

+7343 227-27-57

Jetour-okami.ru

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