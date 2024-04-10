На Среднем Урале вышла из берегов река, подтопило огороды. Власти просят не паниковать

Власти Богдановича отметили, что ситуация под контролем — реку сдерживает отремонтированная в 2022 г. дамба. По оценкам гидрологов, восток области не входит в зону риска крупного паводка.

В селе Троицкое в окрестностях Богдановича поднялся уровень реки Большая Калиновка, которая впадает в Пышму. Вода дошла до нескольких садовых и огородных участков и подтопила их. Видео, святое с высоты птичьего полета, опубликовал местный паблик «Типичный Богданович». В комментариях жители отметили, столько воды не было 30 лет, и стали выражать опасения, что такими темпами в городе будет столько же воды, как в Орске.

Ситуацию прокомментировал глава муниципалитета Олег Нейфельд. Он заявил, что подъем воды связан с тем, что после капитального ремонта плотины уровень воды в реке поднялся до проектных отметок:

— Огороды в водоохранной зоне — территории в пределах 50 метров от берега — были разбиты жителями самостоятельно, эта земля не предназначена для строительства и аграрных работ. Специалисты проверили, как обстоят дела у жителей — угрозы постройкам и населенному пункту нет. Сейчас происходит спад интенсивности паводка. Ситуацию с паводками в Свердловской области держат под контролем региональные и муниципальные власти.

Как уже писал DK.RU, в минувшие выходные в Оренбургской области объявили режим ЧС федерального реагирования, в субботу и воскресенье жителей Орска, который принял на себя основной удар стихии, эвакуировали из зоны подтопления на лодках. По предварительным данным минстроя РФ, ущерб, нанесенный инфраструктуре Оренбуржья в результате паводка, составил около 21 млрд руб., ущерб агропромышленному комплексу — 65 млн руб. В понедельник начали эвакуировать областной центр Оренбург.

Из-за сложной гидрологической обстановки в Казахстане в зоне подтопления могут оказаться несколько населенных пунктов в Курганской области — жителей, попадающих в зону подтопления в первую очередь, уже эвакуируют в пункты временного размещения. В областном центре сотрудники МЧС, студенты и добровольцы повышают уровень дамбы с помощью мешков с песком. Жителям, которые не могут покинуть свои дома, рекомендовали запастись продуктами и водой за месяц. Также есть большая вероятность наводнения в Тюменской области.

Добавим, что сильные подтопления сейчас зафиксированы в Самарской области и Башкортостане. Паводковая обстановка ухудшилась в Сибири и на Дальнем Востоке.

В Свердловской области, по данным уральского УГМС, чрезвычайные ситуации, вызванные высоким уровнем воды в реках, не прогнозируются. Тем не менее, к ликвидации возможных последствий паводков подготовили более 12 тыс. специалистов. В регионе проверяют дамбы, плотины и исправность систем оповещения.