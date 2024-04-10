Сменившие Zara магазины получили убыток 5,4 млрд руб. по итогам 2023 г.

Первые магазины Maag на месте Zara начали открываться в апреле 2023 г. Всего на перезапуск магазинов компания потратила 25,6 млрд руб., что и привело к убыткам.

Магазины Maag, Ecru и Dub, открытые бывшей «дочкой» испанской Inditex на месте Zara и Bershka, получили чистый убыток 5,4 млрд руб. против чистой прибыли 3,9 млрд руб. годом ранее, пишет РБК.

Из бухгалтерской отчетности следует, что выручка АО «Новая мода» (занималось перезапуском) в 2023 г. составила 21 млрд руб., что почти в два раза превышает показатели 2022 г. Выручка от продажи одежды за прошлый год увеличилась с 5,4 млрд руб. до 19,8 млрд руб., обуви — с 585,2 млн до 1 млрд руб.

Однако убыток «Новая мода» получила на фоне роста расходов. В прошлом году на перезапуск магазинов компания потратила 25,6 млрд руб. В частности материальные затраты выросли с 6,9 млрд до 12,1 млрд руб., коммерческие расходы — с 6,9 млрд до 11,2 млрд руб. Это в итоге привело к убытку в размере 5,4 млрд руб. по итогам года.

Как рассказывал DK.RU, после февраля 2022 г. испанская группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius) приостановила работу российских магазинов. В конце октября 2022 г. стало известно, что Inditex договорилась о продаже компании ближневосточной группе Daher Group. АО «Зара СНГ» было переименовано в АО «Новая мода» и в апреле 2023 г. на месте магазинов Zara и Bershka начали открываться магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet.

На конец 2023 г. у «Новой моды» было 243 магазина в России, тогда как у «Зара СНГ» до ухода из России было около 500 торговых точек.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько обратила внимание, что поставки товаров в новые магазины частично осуществляются с тех же фабрик, на которых изготавливаются товары для оригинального Inditex, но коллекции для России разрабатываются другие.

В отчетности «Новой моды» сказано, что компания планирует получать прибыль в 2024–2025 гг., достаточную для покрытия недостатка оборотного капитала. Увеличивать финансовые показатели будут за счет расширения бизнеса, увеличения продаж и выручки в магазинах, выхода на новые маркетплейсы, а также поиска потенциальных оптовых покупателей. В то же время запуск новых магазинов в России не планируется.

Ранее DK.RU рассказывал, что «Новая мода» ведет переговоры с российскими швейными фабриками о локализации производства одежды для свой фэшн-cети магазинов Maag. Однако эксперты полагают, что локализовать производство в России будет непросто из-за недостатка мощностей, спрос на которые и так сейчас повышен. Компании придется либо размещать небольшие заказы в России, либо строить фабрику с нуля. На данный момент уровень возможной локализации оценивается в 10–20% в зависимости от коллекций.