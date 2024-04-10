ЕС снял санкции с миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена

Европейский суд в Люксембурге посчитал, что причин для включения бизнесменов в санкционный список недостаточно, а их связь с подсанкционными лицами и Владимиром Путиным не доказана.

Европейский суд в Люксембурге удовлетворил иск Петра Авена и Михаила Фридмана, которые просили снять с них санкции Евросоюза, пишет РБК со ссылкой на постановление суда.

Суд счел недостаточно обоснованными причины для включения бизнесменов в санкционный список, приведенные Европейским советом.

В материалах дела отмечается, что Петр Авен (гражданин России и Латвии) и Михаил Фридман (гражданин России и Израиля), будучи основными акционерами Альфа-групп, были включены в санкционные списки по решению Совета ЕС из-за их связи с президентом России Владимиром Путиным, а также подсанкционными лицами.

Миллиардеры на суде настаивали, что доказательства, предоставленные Советом ЕС, являются ненадежными и не заслуживают доверия. Европейский суд в Люксембурге их ходатайства удовлетворил.

Степень близости между Петром Авеном и Михаилом Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением не свидетельствует о том, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, — говорится в решении суда.

Напомним, что Петр Авен и Михаил Фридман попали под санкции ЕС в конце февраля 2022 г. Совет ЕС утверждал, что Петр Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Михаилу Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина». В итоге активы миллиардеров были заморожены, также им запретили въезд в ЕС. После включения в санкционные списки миллиардеры практически сразу подали встречные иски, чтобы оспорить блокировку активов и прочие ограничения.

Михаил Фридман и Петр Авен также находятся под санкциями Великобритании, США и еще ряда стран.

В марте 2022 г. Михаил Фридман и Петр Авен вышли из совета директоров Альфа-банка. Тогда же Фридман покинул совет директоров компании Veon, контролирующей телекоммуникационные активы в странах СНГ и ряде государств Азии и Африки, и наблюдательный совет X5 Retail Group.

В марте 2023 г. стало известно, что Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать доли в Альфа-банке другому акционеру банка Андрею Косогову за 178 млрд руб. ($2,3 млрд). Путем продажи банка Фридман и Авен стремились выйти из-под западных санкций. Один из источников говорил, что они «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов и добиться снятия санкции», писал DK.RU. До сих пор о закрытии сделки не сообщалось.