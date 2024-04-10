В США хотят запретить все продукты «Лаборатории Касперского»

Одна из целей запрета — снижение любого риска для критически важной инфраструктуры США. С 2017 г. продуктами отечественного разработчика запрещено пользоваться всем госструктурам Америки.

В США могут запретить использование российских продуктов «Лаборатории Касперского» из соображений национальной безопасности, пишут «Ведомости» со ссылкой на американский канал CNN.

«Лаборатории Касперского» может быть запрещено предоставлять определенные продукты и услуги в США, — сказал источник CNN. Одной из целей запрета будет «снижение любого риска для критически важной инфраструктуры США.

Минпромторг США может принять соответствующее решение уже весной 2024 г., оно будет распространяться на американские частные компании и граждан США. Сообщается, что власти с высокой вероятностью запретят использовать антивирусное ПО разработчика. Отмечается, что государственные компании США не могут использовать продукты «Касперского» с 2017 г., тогда запрет на использование продуктов российского разработчика ввел Дональд Трамп.

«Лаборатория Касперского» оценивает число своих пользователей во всем мире в 400 млн человек и 240 тыс. компаний, однако неизвестно, сколько из них находится в США.

Как рассказывал DK.RU, ранее «Лаборатория Касперского» оценила падение спроса на свои продукты в мире. Так, в США и Европе разработчик столкнулся со снижением продаж — совокупно на 32%, «но это было ожидаемо», говорят в компании. В «Лаборатории Касперского» отмечали, что продолжают работать на b2c-рынке США и имеют большую аудиторию лояльных пользователей.