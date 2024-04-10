Свердловский производитель насосов для ТЭЦ переедет на новую площадку

«Уралэнергопром» получил от администрации Березовского земельный участок для расширения производства. Предприятие выпускает импортозамещающую продукцию.

О том, что «Уралэнергопром» планирует переезд, в своих соцсетях сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин. Предприятие получило земельный участок, площадью 8 тыс. кв. м — администрация Березовского ГО выделила его без торгов по программе поддержки импортозамещающих производств. После переезда оно сможет нарастить объемы производства в два раза.

«Уралэнергопром» начинали в 2018 г. с ремонта насосов и поузловой сборки. Но за последние годы сильное инженерное подразделение позволило предприятию наладить производство более 30 моделей насосов для ТЭЦ и частей к ним, которые раньше в Россию только импортировались. Заказов много, площади арендованной площадки уже недостаточны, в чем лично убедился в ходе рабочей поездки, — написал Дмитрий Ионин.

Сейчас к проекту подключилось Агентство по привлечении инвестиций Свердловской области — оно должно помочь предприятию войти в программы Фонда техразвития промышленности, СОФПП, Корпорации МСП, чтобы минимизировать издержки на строительство цеха.

Ранее министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин рассказывал DK.RU, что земельные участки без торгов производителям импортозамещающей продукции начали выделять в 2022 г. Информацию об участках и порядке их предоставления можно получить в МУГИСО или администрациях муниципалитетов, на территории которых они расположены.

Мы со своей стороны видим, что малые и средние предприятия активно пользуются этой мерой поддержки. Так, администрация Арамили выделила участок в 6,6 тыс. кв. м ГК «Урал Кожа» — там будет развернуто производство обуви из натуральной кожи и фурнитуры для обмундирования. В Екатеринбурге на Химмаше участок под строительство мебельного производства получила ГК «Альтерна». Есть и проекты по переезду отдельных компаний на новые площадки с целью расширения производственных мощностей. Например, в настоящее время такой проект в Екатеринбурге реализует ведущий российский производитель хирургических шовных материалов. В работе находится еще несколько проектов по расширению и переезду уральских предприятий. Думаю, что в скором будущем они о себе заявят, — отмечал Сергей Пересторонин.

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