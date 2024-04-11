60% грузов идут по серым схемам. В России создадут реестр транспортных компаний и фур

ФНС столкнулась с гигантским уходом от НДС и налога на прибыль в отрасли грузоперевозок. Налоги, которые можно получить при легализации отрасли, оцениваются в 450 млрд руб.

С 1 марта 2025 г. коммерческие перевозчики должны будут регистрироваться в специальном реестре, а также зарегистрировать грузовики. Как пишет «Коммерсант», глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев внес законопроект, который обяжет перевозчиков грузов автотранспортом регистрироваться в едином электронном реестре («ГосЛог»), куда вносятся данные о перевозчиках и транспортных средствах. Так законодатели хотят бороться с серыми схемами уклонения от налогов.

В реестре будут учитываются коммерческие перевозчики (получают плату за услугу) и грузовики с максимальной массой свыше 3,5 тонны. Исключение из реестра будет означать прекращение права на перевозки грузов.

Юрлица и ИП должны будут соблюдать все требования по поддержанию транспорта в исправном техническом состоянии, проведению медосмотра водителей и т. п. Самозанятым можно будет заниматься коммерческими перевозками только транспортными средствами массой от 2,5 до 3,5 тонны. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.

Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль рассказал, что законопроект о создании реестра — ответ на претензии ФНС. Налоговая начала уделять автотранспортному рынку пристальное внимание примерно с 2019 г.:

ФНС столкнулась с гигантским уходом от НДС и налога на прибыль со стороны компаний-посредников между грузовладельцами и перевозчиками, которые фактически выполняли транспортировку груза, — говорит Коваль.

В пояснительной записке говорится, что после того как в 2009 г. было отменено лицензирование транспортных компаний, в отрасли отсутствует контроль за грузоперевозками. По данным на 2 апреля 2024 г., только 46,1 тыс. владельцев автомобилей уведомили, что занимаются перевозками, а это менее 20% от общего числа собственников. Таким образом, контроль за деятельностью 80% перевозчиков не осуществляется.

Более 60% перевозок грузов осуществляются по серым схемам физлицами, которым владельцы грузовиков передают их в аренду с целью снижения налогов и ухода от ответственности. Больше половины — 56,2% грузовиков — зарегистрировано на физлиц. Налоги, которые можно получить при легализации грузоперевозок, оцениваются в 450 млрд руб. в год, — говорится в пояснительной записке.

Руководитель Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов говорит, что доля небольших компаний с автопарком менее 50 транспортных средств в отрасли превышает 80%:

Есть немало игроков, которые демпингуют за счет оптимизации налогов и сборов. Для развития рынка необходимо повысить безопасность грузоперевозок и прозрачность отрасли. Создание единого реестра перевозчиков грузов, возобновление лицензирования могут помочь решить эти вопросы, но необходимо избежать дополнительной административной и финансовой нагрузки на компании, — считает эксперт.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отмечает, что с появлением электронных транспортных накладных и путевых листов стала ощутимой потребность в единой системе, способной безошибочно обрабатывать весь транспортный поток.

При этом участники рынка опасаются, что законопроект не облегчит деятельность перевозчиков, а только усложнит ее. «Если для внесения данных в новую систему понадобится привлечение дополнительного персонала, оптимизации процессов достичь не удастся», — говорят собеседники.

Ранее DK.RU рассказывал, что рост лизинговых ставок вынуждает автомобильных перевозчиков сокращать долю парка или вовсе отдавать перевозки в аутсорсинг. Ставка по лизинговым договорам достигла порядка 24% годовых, многие малые автотранспортные предприятия с небольшой историей становятся банкротами, а их автопарк возвращается лизинговым компаниям.

Вместе с тем диспропорция спроса и предложения на рынке, нехватка транспортных средств и примерно 60 тыс. водителей категории Е, привели к росту ставок на грузоперевозки в среднем на 30–40%.