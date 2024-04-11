Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.04
93,21
101,23
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших по выдаче кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших по выдаче кредитов наличными
Иллюстрация: Банк Уралсиб

Портал Выберу.ру подготовил рейтинг лучших кредитов наличными в апреле 2024 г., в котором Банк Уралсиб занял второе место.

#НОВОСТИ

В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.03.2024 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок кредитования, стоимость личного страхования, если оно необходимо, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывалась разница между минимальной (рекламной) ставкой и кредитными процентами в тарифах банков, а также наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита, возможность онлайн-оформления кредита, условия досрочного погашения и ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57. 

Справка:

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KWw74

 

Автор: Евгений Ячменев
Самое читаемое
  • Новый автовокзал и развязку на Ботанике введут в эксплуатацию в декабре 2025 г.Новый автовокзал и развязку на Ботанике введут в эксплуатацию в декабре 2025 г.
  • Волна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироватьсяВолна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироваться
  • Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?
  • Очередное предприятие перешло под управление Росимущества. Это «Агротерра»Очередное предприятие перешло под управление Росимущества. Это «Агротерра»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.