Астон начал продажи нового жилого комплекса на Куйбышева

Главный плюс локации — выгодное расположение и транспортная доступность: 10 минут на машине до центра, 15 минут пешком до перекрестка Восточная — Декабристов.

Новый квартал Астон. Реформа расположен в границах улиц Куйбышева, Комсомольской и Сибирского тракта. Главный плюс локации — выгодное расположение и транспортная доступность: 10 минут на машине до центра, 15 минут пешком до перекрестка Восточная — Декабристов.

На первом этапе строительства будут сданы восьмиэтажный дом в стиле голландского минимализма и белоснежная высотка переменной этажности, — прокомментировал Павел Бусыгин, коммерческий директор Астон. Екатеринбург. — Квартирография проекта разнообразна — от эргономичных студий с теплыми лоджиями до семейных трехкомнатных квартир с просторными кухнями-гостиными. Отделка white box позволит владельцам реализовать собственные дизайнерские задумки. Для автомобилей предусмотрен многоуровневый паркинг.

Особое внимание застройщик уделил благоустройству. Двор-парк по индивидуальному проекту скрыт от посторонних глаз и шума улицы. Здесь расположатся сквозные аллеи для прогулок, игровые для детей, воркауты для спортсменов и уютные патио. Безбарьерные холлы, панорамное остекление, дизайн в светло-золотистых тонах и мягкие зоны ожидания — возвращаться домой будет еще приятнее.

На первых этажах квартала откроются магазинчики, кафе, спортивные студии и студии красоты. А буквально в 5 минутах расположен крупнейший городской парк — ЦПКиО им. Маяковского.

Срок сдачи первого дома — 2-й квартал 2025 г. Продажи уже открыты, стоимость квартир на старте самая выгодная — от 4 млн руб.

Доступны разные варианты покупки: рассрочка, обмен вашей квартиры на новую, ипотека без первоначального взноса и траншевая ипотека.

Выбрать квартиру в Астон. Реформа.

Отдел продаж +7 343 311 03 77

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Застройщик: ООО СЗ «Астон. Реформа». Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Продажи по № 214-ФЗ.

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