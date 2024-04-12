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«Кубань-Вино» и «Ариант» перешли в собственность государства

«Кубань-Вино» и «Ариант» перешли в собственность государства
Автор фото: Влад Некрасов. Иллюстрация: Коммерсантъ

Передача активов в собственность государства произошла по требованию Гепрокуратуры. «Кубань-Вино» — крупнейший в России производитель вина, «Ариант» — один из крупнейших производителей свинины.

#НОВОСТИ

Производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность Российской Федерации — соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ, пишет РБК.

Кроме того, в собственность государства перешли агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также агрофирма по разведению свиней «Ариант». Смена собственников всех компаний была зарегистрирована 10 апреля, при этом топ-менеджмент всех четырех юрлиц не поменялся. Ранее владельцем всех перечисленных компаний выступала ГК «Ариант». 

В пресс-службе «Кубань-Вино» сообщили, что продолжают работать в штатном режиме:

Сейчас идут определенные юридические процессы, которые мы не можем комментировать. Единственное, что мы можем сказать, что все наши компании продолжают работать, все сотрудники на местах, выпуск продукции и ее доставка в магазины идет согласно планам.

«Кубань-Вино» — крупнейший в России производитель вина и владелец виноградников. В 2023 г. компания выпустила 95,5 млн бутылок вина, в числе брендов холдинга «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег» и другие. 

На базе агрофирмы «Южная» в Темрюкском районе с 2017 г. действует крупнейший в России питомник виноградных саженцев. Общая площадь агроактивов ГК «Ариант» превышает 13,1 тыс. га на Таманском полуострове и в Анапе, пишет издание.

Агрофирма «Ариант» в прошлом была одним из крупнейших производителей свинины в России, сейчас ее заводы входят в топ-15 основных поставщиков этого вида мяса. 

Напомним, что предприниматели Юрий Антипов и Александр Аристов основали группу «Ариант» в 90-е годы, также туда входило предприятие «Кубань-Вино». В то же время они получили контроль над «Челябинским электрометаллургическим комбинатом».

В 2020 г. партнеры разделили бизнес: Аристову отошли активы в виноделии и пищевой индустрии, Антипову — металлургические заводы.

В феврале 2024 г. по заявлению Генпрокуратуры 100% уставного капитала АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) были переданы в собственность РФ. Прокуратура настаивает, что предприниматели завладели акциями предприятия в 90-е годы незаконно. ГК «Ариант» не была приватизирована и создавалась на деньги Аристова и Антипова, однако Генпрокуратура полагает, что ГК «Ариант» была создана за счет «незаконного обогащения» бизнесменов.

Автор: Екатерина Круглова
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