Спрос на жилье в Академическом — стабильно высокий. В чем секрет успеха?

Директор по продажам и маркетингу девелопера «Академический» рассказала, как продуманные жилые проекты и развитая социальная инфраструктура сделали самый молодой район города точкой притяжения.

За 17 лет на юго-западе Екатеринбурга появился «город в городе» — с прогрессивными жилыми кварталами, комфортными пространствами для прогулок, современной социальной инфраструктурой. В Академическом районе живет около 100 тыс. чел., и его население продолжает расти.

Здесь строятся очень разные по своему формату жилые кварталы. Например, в сердце «Спутника — 1» создают «космическое» общественное пространство, «Кварталы конструктивизма» отличаются выразительной и приватной архитектурой, а «Первый Академ» кардинально преображает территорию на въезде в район. Параллельно реализуются проекты, о которых говорит весь Екатеринбург, — запущена новая трамвайная линия, строятся новые школы, работают спортплощадки мирового уровня. В Преображенском парке проводят зажигательные фестивали, на которые съезжается весь город.

Основатель района, девелопер «Академический», проделал огромную работу, чтобы эта территория стала точкой притяжения горожан, а подходы к развитию новой территории — стандартом отрасли. О том, почему люди из разных регионов страны выбирают Академический своим новым домом и как удается удерживать такую высокую планку, рассказала директор по продажам и маркетингу девелопера «Академический» Нина Голубцова.

Два с половиной года назад Академический стал самостоятельным районом Екатеринбурга. Для новейшей истории России событие уникальное. Как это отразилось на его развитии?

— В 2009 г., когда мы вводили первые дома, понимали, что размах задуманного со временем приведет к созданию в Екатеринбурге новой административной единицы. Сегодня нашим жителям доступны и современное жилье, и новая инфраструктура, которая позволяет решать все вопросы — учить детей, заботиться о здоровье, заниматься спортом, делать покупки, оформлять документы, отдыхать. При этом не беспокоиться о безопасности.

Мы развиваем проект в тесном сотрудничестве с органами власти — со своей стороны выделяем земельные участки, подводим к ним коммуникации, обеспечиваем проектирование инфраструктуры. Расскажу об этом подробнее.

Развивается сфера образования. Первого сентября в квартале «Спутник — 1» откроется новая школа, рассчитанная на односменное обучение 1 200 учеников, она станет шестой на территории застройки девелопера «Академический». Прошел госэкспертизу проект седьмой школы — в «Кварталах конструктивизма». Сейчас проектируем школьный комплекс из двух зданий в квартале «Первый Академ». Это современные здания с просторными классами, лабораториями, современной спортивной инфраструктурой, практически в каждом есть собственный бассейн. На базе школ представлены широкие возможности для занятий спортом, дополнительного образования, есть специализированные классы, возможность углубленного изучения отдельных предметов.

Проектируем новые детские сады — сейчас на территории наших кварталов их уже 15. Они крайне востребованы — в Академическом много семей с детьми, растет рождаемость.

Создаются условия для дополнительного образования. В квартале «Олимпика» в прошлом году открыли отделение Екатеринбургской детской школы искусств №6, ее творческим куратором стал известный джазовый музыкант Игорь Бутман. А годом ранее в районе открылся филиал Детской художественной школы №2. В планах — строительство в Преображенском парке Академии детского и юношеского творчества, ее проект в разработке.

Развивается спортивная инфраструктура. Работают и доступны для жителей площадки мирового уровня — Дворец Дзюдо и Академия тенниса. Подготовка здесь ведется с привлечением тренеров, которые сами являются действующими спортсменами и активно участвуют в международных и всероссийских соревнованиях. В планах на будущее — возведение ФОКа с ледовой ареной, сейчас мы прорабатываем вопросы размещения проекта.

Если раньше для оформления документов и различных платежей приходилось ехать в другие районы города, то сейчас в Академическом работают МФЦ и Центр муниципальных услуг, отделения ведущих банков. Стартовало строительство районной администрации, суда — в ближайшие два года они также будут в шаговой доступности.

Много новых объектов в здравоохранения. В Академическом работают детская поликлиника, станция скорой помощи. Готовится к сдаче взрослая поликлиника, рассчитанная на прием 1200 пациентов в сутки — самая большая в Екатеринбурге. В ней, в частности, будет собственное отделение неотложной помощи, женская консультация, лаборатория биоматериалов, отделение лучевой диагностики. Учреждение станет частью проекта по созданию медкластера.

Помимо вас, в Академическом реализуют проекты и другие застройщики. Вы совместно развиваете инфраструктуру?

— Действительно, тот факт, что Академический сформировался как отдельная административная единица, привлек сюда еще 20 компаний, которые строят здесь отдельные объекты. Объем работы нам предстоит большой — к 2030 г., если обойдется без больших потрясений на рынке, здесь должно быть построено 9 млн кв. м жилья. К настоящему моменту возведено 2,5 млн кв. м. Основной объем застройки реализует девелопер «Академический».

Пока проектированием инфраструктуры — дорог и социальных объектов — занимаемся только мы. Взаимодействуем с органами власти, чтобы синхронизировать эту работу с реализацией бюджетных программ.

По вашим прогнозам, насколько вырастет население Академического к 2030 г., если все планы удастся реализовать?

— Сейчас, по данным администрации, на территории административного района живет около 100 тыс. чел., 70 тыс. из них — в наших жилых кварталах.

Предполагается, что к 2030 г. население Академического должно вырасти до 325 тыс. чел., то есть больше чем в три раза.

Кто чаще всего выбирает Академический для жизни?

— Академический — уникальный масштабный проект, мы реализуем его уже 16 лет. За это время сложились разные жизненные сценарии.

В первые годы строительства здесь активно покупали жилье молодые семьи. Дети многих из них уже выросли и теперь живут отдельно от родителей — в собственных квартирах на территории района. Многие перевезли в Академический своих родителей, бабушек и дедушек. Доля повторных покупок жилья в наших проектах достигает 30%. Благодаря этому здесь формируется своя общность, ценности, атмосфера добрососедства.

Если говорить о статистике, то в настоящий момент 40% наших покупателей — семейные люди в возрасте 36-45 лет. Помимо жителей Екатеринбурга, которые выбирают в городе более современную и комфортную локацию, к нам переезжают люди из разных городов Свердловской области. Есть новоселы из Челябинской области, Тюменской области и ХМАО, из Казахстана.

А какое жилье, по вашим оценкам, сейчас востребовано?

— У каждого сегодня есть свой образ идеального дома и квартиры, отвечающих потребностям и стилю жизни. У разных типов и классов жилья — свой покупатель. У нас представлена широкая линейка, где каждый может найти подходящее для себя жилье.

В последние три года стоимость квадратного метра в городе существенно растет, мы видим, что снижается площадь среднего лота реализации. Многие отдают предпочтение квартирам эргономичной планировки, такие варианты мы закладываем в наши проекты. Семейная аудитория выбирает многокомнатные квартиры, спланированные так, что в них комфортно жить с двумя и даже тремя детьми. Таких семей в Академическом много.

Большое внимание мы уделяем развитию продукта. Сегодня пользуются спросом квартиры евроформата, с большими кухнями-гостиными, чтобы в них можно было комфортно собраться всей семьей или разместить гостей, которые приехали на несколько дней. Предусматриваем в квартирах мастер-спальни, гардеробные, несколько санузлов. А в ЖК предусматриваем паркинги. Это основные тренды рынка, которым мы следуем.

Но при этом мы диверсифицируем свой продукт — у нас можно найти как небольшие однокомнатные квартиры или студии, так и просторное жилье с большими террасами. «Французские» балконы, потолки высотой до 3,7 м, большие окна, удобные гардеробные, квартиры с оборудованными кухнями или полностью меблированные — у нас много «фишек», которые интересны покупателям и делают жизнь удобнее.

Сегодня покупатель в хорошем смысле избалован: ему нужны не только квартира с оптимальными характеристиками, но и комфортные общественные пространства, благоустройство, малые архитектурные формы и зеленые насаждения. Всем хочется испытывать гордость за свой дом, получать позитивные отзывы от своих гостей. Мы работаем и в этом направлении — от квартала к кварталу можно увидеть, как эволюционирует наш продукт.

В центральных районах Екатеринбурга строится много жилья класса «комфорт» и «комфорт+». В Академическом есть такие проекты?

— Основная наша застройка — класса «стандарт». При этом подходы к реализации таких проектов отличаются от типовых решений в других районах города. Мы обустраиваем просторные дворы с классными игровыми комплексами, спортивными площадками, тренажерами. Дворы закрыты от въезда автотранспорта и открыты для друзей. А комплексная система безопасности охватывает всю застройку.

«Комфорт» представлен в квартале «Олимпика». Также дома этого класса возводятся в квартале «Первый Академ» — здесь будет и дизайнерская отделка общественных пространств, и меньшее количество квартир на площадке, и подземные паркинги, на последних этажах — квартиры с увеличенной высотой потолка и террасами, другими интересными решениями.

В прошлом году в Академический наконец-то запустили трамвай. Это помогло в решении проблемы транспортной доступности района?

— Безусловно, для наших жителей это долгожданное событие. Сначала все активно следили за строительством линии, затем за тестовыми испытаниями. Сегодня мы видим, что трамвай востребован — жители быстро привыкли, пользуются активно. С учетом того, что он движется по выделенной полосе и не стоит в пробках, до центра города можно добраться буквально за 30 мин.

Я не могу сказать, что в нашем районе есть острые проблемы, связанные с транспортной доступностью. Действительно, в утренние часы из Академического, с Широкой Речки, других прилегающих территорий выезжает большое количество автомобилистов. На улицах Амундсена и Вильгельма де Геннина, через которые идет основной трафик, могут возникнуть небольшие заторы. По своему опыту и отзывам знакомых могу сказать, что при правильном планировании все достаточно оперативно добираются до рабочих мест. Конечно, утром в час пик невозможно доехать с ул. Краснолесья до условного Уралмашзавода за 15 минут, но в пределах часа — вполне реально.

И в завершение хотелось бы поговорить об экономической ситуации. Второе полугодие прошлого года стало рекордным для многих застройщиков — как по продажам, так и по объему введенного жилья. Сейчас ипотека подорожала: как вы адаптируетесь к этой ситуации? И какие ожидания связываете с текущим годом?

— Действительно, прошлый год стал рекордным. Мы продали 170 тыс. кв. м жилья и ввели 159 тыс. кв. м — это лидирующие позиции в регионе. Нынешний год начался с определенных изменений — это и введение банковских комиссий, и ужесточение правил выдачи ипотеки Центробанком. Но любой застройщик должен быть гибким и быстро подстраиваться к ситуации. С начала пандемии мы привыкли, что правила игры могут меняться очень часто. При этом найти удобные и доступные для покупателя условия всегда возможно.

Мы предоставляем своим покупателям широкий спектр возможностей приобретения — ипотечные программы с субсидированием, дисконты для семей, которые хотят использовать материнский капитал или приобрести квартиру повторно, траншевая ипотека. Также у нас действуют специальные программы, например, предоставляем особые условия для сотрудников сферы образования и здравоохранения, военнослужащих, участников СВО, сотрудников МВД и прокуратуры.

Видим, что, несмотря на рыночные изменения, к концу первого квартала темпы продаж квартир начали стабилизироваться. Поэтому в целом ожидания от текущего года у нас позитивные и мы ориентируемся на показатели не ниже прошлогодних, как по вводу жилья, так и по реализации.

Спрос на жилье в Академическом стабильно высокий. Наш район выбирают из-за квартир с удобными планировками и развитой инфраструктуры — в шаговой доступности школы, детские сады, учреждения здравоохранения и досуга, Преображенский парк, торговые центры, фитнес-залы. За территорией организовано круглосуточное видеонаблюдение, а кварталы патрулируют группы быстрого реагирования — благодаря этому уровень безопасности существенно выше, чем в других территориях города.

И, конечно, Академический отличает уютная атмосфера добрососедства. Не знаю, где еще проводится такое количество мероприятий для жителей, при том что основной застройщик района практически всегда выступает либо инициатором, либо генеральным спонсором. Это делает район точкой притяжения для всех жителей Екатеринбурга. А чем больше людей к нам приезжает — тем активнее развивается Академический.

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