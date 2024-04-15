США и Великобритания запретили импорт российского алюминия, меди и никеля

Эксперты считают, что после введения санкций цены на никель и алюминий подрастут. При этом российские производители перенаправят выпадающие объемы на азиатские биржи.

США и Великобритания ввели запрет на импорт российских алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах — Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME), пишет «Коммерсант». Ограничения коснутся металлов, выпущенных после 13 апреля. Одновременно Минфин США допустил, что в отдельных случаях ввоз партий алюминия, меди и никеля может быть разрешен в виде исключения.

Издание пишет, что в 2021 г. импорт меди из России в США составлял $100 млн, никеля — $158 млн, алюминия — $612 млн. Однако после февраля 2022 г. США ввели 200% пошлины на импорт российского алюминия, в итоге он стал сокращаться. По данным Бюро переписей США, в 2024 г. страна импортировала алюминия на $105 тыс.

Эксперты считают, что наибольшее влияние санкции могут оказать на торговлю цветными металлами на западных биржах. Сейчас на складах Лондонской биржи металлов (LME) хранится 400 тыс. тонн сырья российского производства, это 40% всех запасов.

После ввода американских санкций Лондонская биржа заявила, что на рынке алюминия, меди и никеля в ближайшее время будет неопределенность. При этом от введенных санкций сильнее всего пострадают европейские компании, которым будет сложнее закупать цветные металлы у российских поставщиков.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов говорит, что нынешние санкции не стали неожиданностью, они лишь закрепили существующие ограничения для поставки российских металлов в США и Великобританию. По его словам, LME еще в 2022 г. назвала нежелательной торговлю российской медью, тогда же поставки алюминия из России перешли в основном на Шанхайскую биржу, потому что участники рынка опасались потенциальных санкций.

Эксперт уверен, что российские компании перенаправят объемы на азиатских трейдеров:

В этих негативных новостях плюсом может быть то, что цены на никель и алюминий подрастут. Возможно, именно в этом и была цель американцев, чтобы поднять цены на алюминий для задыхающейся от низких цен Alcoa, — полагает он.

И добавляет, что в 2023 г. капитализация американского производителя аллюминия Alcoa упали на 47%.

Как рассказывал DK.RU, в октябре 2022 г. Лондонская биржа металлов заблокировала поставку продукции одного из крупнейших поставщиков цветных металлов на европейский рынок — УГМК. Также сама УГМК попала под блокирующие санкции США. Издательство Bloomberg назвало тогда введенные LME ограничения самыми значительными для российского экспорта на мировой рынок металлов.

После этого УГМК вывела из-под своего управления Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), «Святогор», Челябинский цинковый заводе (ЧЦЗ) и Медногорский медно-серный комбинат с целью минимизировать влияние санкций на компании.