УГМК вывела из-под своего управления еще одно предприятие

Речь идет о Медногорском медно-серном комбинате. В июле аналогичные процедуры были проведены в отношении Среднеуральского медеплавильного завода, Челябинского цинкового завода и «Святогора».

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) вышла из состава владельцев Медногорского медно-серного комбината. Он находится в Оренбургской области и выпускает черновую медь и серную кислоту.

Как пишет «Ъ», 18 августа московская компания «БизнесГлобус» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) получила 85% медно-серного комбината, а свердловская компания «Альфа-Инвест» (управление недвижимым имуществом) и московская компания «Эм-Инвест» (вложения в ценные бумаги) — по 7,5%.

В конце июля стало известно, что УГМК вывела из-под своего управления три уральских завода: Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), «Святогор» и Челябинский цинковый заводе (ЧЦЗ).

DK.RU попросил старшего партнера юридической фирмы INTELLECT Романа Речкина прокомментировать эти изменения:

Это очевидно сделано с целью минимизировать влияние санкций на компании группы. Сама УГМК под блокирующими санкциями США, дальнейшее использование УГМК в качестве управляющей компании СУМЗа, «Святогора» и ЧЦЗ проецирует санкционные риски и на них, в силу очевидной подконтрольности. Поэтому УГМК перестала юридически быть управляющей компанией, а с учетом того, что все три организации — акционерные общества (а состав акционеров в ЕГРЮЛ не отражается), подконтрольность этих организаций УГМК перестает быть очевидной. Хотя понятно, что фактический контроль УГМК над этими организациями очевидно сохраняется.

Уральская горно-металлургическая компания попала под американские санкции в июле 2023 г. Ограничения также были введены в отношении входящих в группу компаний «Уралэлектромедь» и «УГМК — Обработка цветных металлов».

Напомним, что в марте 2022 г. Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт» и АО «Ростерминалуголь» и вышли из состава советов директоров этих организаций. А в июле 2022 г. из-за западных санкций Андрей Козицын покинул УГМК .

В октябре Лондонская биржа металлов заблокировала поставку продукции УГМК. Издательство Bloomberg назвало введенные LME ограничения самыми значительными для российского экспорта на мировой рынок металлов.