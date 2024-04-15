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Загородные дома в Свердловской области подорожали на 46%

Загородные дома в Свердловской области подорожали на 46%
Иллюстрация: DK.RU

При этом стоимость домов за городом на Среднем Урале существенно ниже, чем в среднем по России: 2,8 и 4,1 млн руб. соответственно. Разница в ценах дачных домов составляет порядка 100 тыс. руб.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Сервис «Авито Недвижимость» подвел итоги I квартала 2024 г. на рынке продажи и аренды загородного жилья в 34 регионах России, сравнив их с показателями годичной давности.

Согласно результатам исследования, интерес к приобретению загородного жилья в России сократился почти на четверть (-24%). Дачами стали интересоваться на 32% реже, коттеджами — на 29%, домами — на 22%, таунхаусами — на 21%. Предложение загородных объектов тоже сократилось, в среднем на 4% по стране. Спрос на долгосрочную аренду загородного жилья увеличился на 9%.

Цены на загородную недвижимость увеличились во всех регионах. В Свердловской области средняя стоимость покупки загородных объектов за год выросла на 46%, ставка аренды — на 20%.

Сейчас стоимость загородного дома на Среднем Урале составляет 2,8 млн руб., дачи — 800 тыс. руб. Цены по России значительно выше: дома в среднем стоят 4,1 млн руб., дачи — 900 тыс. руб.

Аренда загородного жилья в регионе подорожала на 5% (до 60 тыс. руб. в месяц).

Ранее DK.RU побывал на конференции Уральской палаты недвижимости, где обсуждались текущие реалии, проблемы и перспективы рынка загородного жилья.

Эксперты отметили, что основным товаром на рынке загородной недвижимости по-прежнему является земля — это 70% предложений, дома занимают оставшиеся 30%. Четыре года назад законодательство практически остановило в развитии индивидуальное жилищное строительство в Свердловской области: земли под ИЖС вокруг Екатеринбурга практически нет — она не предусмотрена генпланами городских округов. Тем не менее рынок загородной недвижимости развивается — застраиваются земли сельхозназначения, дачные участки, ведется бурное строительство на территории уже существующих населенных пунктов.

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Автор: Виктория Говорковская
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