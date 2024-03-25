Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.

На фоне сокращения льготных программ на новостройки застройщики и банки осваивают сегмент индивидуального жилья. Буму могут помешать только низкая маржинальность и отсутствие механизма эскроу-счетов.

Спрос на индивидуальное жилье в России увеличивается опережающими темпами, только за январь-февраль объем ИЖС в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. почти на 30%. Такими данными поделился начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в интервью «Известиям».

Помимо комфортности такого формата проживания и более низкой цены «квадрата» в сравнении с квартирами, драйвером спроса выступают госпрограммы со льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми они еще ниже — 6%, — рассказал он.

В ВТБ сделали прогноз: в 2024 г. объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство в России может достигнуть 1 трлн руб., это вдвое превысит результат прошлого года и станет новым рекордом для рынка.

Актуальные цифры подтверждают эту тенденцию: за неполные три месяца 2024 г. более 1,4 тыс. клиентов банка ВТБ получили кредит на загородную недвижимость, а общая сумма сделок превысила 8,6 млрд руб. По количеству и объему сделок показатель на 45% выше аналогичного периода 2023-го. В среднем на строительство или покупку готового дома клиенты получают 6,1 млн руб., уточнили в банке.

Аналитики полагают, что на фоне сокращения ипотечных программ для новостроек рынок индивидуального строительства может испытать бум. Уже в 2023 г. наблюдался пятикратный прирост выдач кредитов на строительство частных домов, и 41% опрошенных «Дом.РФ» девелоперов заявили о готовности переориентироваться на этот рынок в 2024-м, писал DK.RU.

Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг рассказал, что сегмент индивидуального строительства стал самым быстрорастущим на рынке:

В 2023 г. наблюдался более чем пятикратный годовой прирост выдач кредитов на строительство частных домов. Банки выдали россиянам 1,3 трлн руб. на индивидуальное жилищное строительство и покупку загородных домов.

Как и в сегменте новостроек, на рынке ИЖС высока доля льготных ипотечных программ — всего с помощью кредитов закрывается 75% сделок, из них 98% выдач — льготные, подтверждает директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган.

Развитие ИЖС продиктовано желанием жителей городов перебраться в более комфортные и тихие места. Кроме того, цена на индивидуальное жилье в пересчете на квадратные метры намного ниже, чем на первичное.

Сейчас средняя стоимость строительства дома на 144 кв. м составляет 7,8 млн руб. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра такого жилья — 54,5 тыс. руб. При этом стоимость в многоквартирных новостройках России, по данным ЕИСЖС, достигла в феврале 164 тыс. руб. за квадратный метр, — рассказал «Коммерсанту» директор по развитию группы «Голос» Сергей Григорьев .

Многие застройщики многоквартирных домов уже начали запускать проекты на рынке ИЖС, среди них ПИК, «Самолет», «Инград», ЛСР, ФСК и другие. Правда, есть ограничивающие факторы. Во-первых, из-за расходов на инфраструктуру маржинальность бизнеса для девелоперов на рынке ИЖС гораздо ниже, чем при строительстве многоквартирных домов, во-вторых, для ИЖС пока не введен механизм эскроу-счетов, а значит, низка прозрачность сделок и защищенность потребителя.

Впрочем, второе препятствие вскоре может исчезнуть. Как рассказывал DK.RU, в конце 2023 г. Госдума в первом чтении согласовала внедрение механизма эскроу-счетов в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Минстрой рассчитывает на то, что он повысит интерес к загородной недвижимости, а также увеличит объемы использования домокомплектов.