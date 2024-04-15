KazanExpress прекратил существование. «Магнит» начал ребрендинг маркетплейса

«Магнит» выкупил KazanExpress в ноябре 2023 г. Сумму сделки экcперты оценивали в 10 млрд руб. Теперь ритейлер будет развивать сеть пунктов выдачи на базе магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик».

«Магнит» начал ребрендинг маркетплейса KazanExpress, который выкупил осенью 2023 г. у AliExpress и других его основателей. Как пишет РБК, айдентику нового маркетплейса разработало брендинговое агентство LINII, которое ранее обновляло стилистику группе «М.Видео-Эльдорадо», X5 Group, сети «Вкусвилл» и др. Как и предполагалось, KazanExpress сменит название на «Магнит Маркет».

В логотипе «Магнит Маркета» использован насыщенный коралловый цвет, который отсылает к фирменному красному цвету «Магнита», говорится в пресс-релизе компании. Дополнительные цвета — желтый, белый и графитовый.

Фото: пресс-служба компании «Магнит» для РБК

Процесс ребрендинга KazanExpress будет включать несколько этапов, рассказали в «Магните»:

Элементы фирменного стиля «Магнит Маркета» появятся в оформлении сайта и приложения. Затем будет запущен новый сайт «Магнит Маркета», а также появится возможность сделать заказ на маркетплейсе в приложении «Магнита». Все новые ПВЗ будут открываться в соответствии с новым дизайном, — уточнили там.

Добавим, что в феврале 2024 г. ритейлер возобновил регистрацию на площадке новых селлеров и начал открывать пункты выдачи заказов в магазинах розничной сети «Магнит».

Ранее гендиректор «Магнит Маркета» Константин Измайлов говорил, что в 2024 г. площадка планирует запустить до 4 тыс. новых пунктов выдачи заказов в магазинах «Магнит» и «Магнит Косметик», из них 1,5 тыс. — в Москве. Измайлов добавлял, что «Магнит Маркет» планирует держать в среднем более низкие комиссии, чем на рынке, что даст возможность продавцам зарабатывать больше.

Напомним, что «Магнит» приобрел KazanExpress в ноябре 2023 г. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил сумму сделки в 10 млрд руб., рассказывал DK.RU.

KazanExpress был запущен в 2017 г. Оборот маркетплейса в первом полугодии 2023 г. составил 9,2 млрд руб. — на 7,4% больше, чем годом ранее. Для сравнения, оборот Wildberries и Ozon за тот же период составил 991,8 и 636 млрд руб. соответственно. Доля KazanExpress на рынке маркетплейсов достигла 0,3%, тогда как у крупнейших игроков она 28,6% и 18,4%.