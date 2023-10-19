«Магнит» купит KazanExpress и запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет»

Ритейлер профинансирует сделку из собственных средств, но сумма не раскрывается. Аналитики говорят, что «Магнит» заплатит за маркетплейс 10 млрд руб., что существенно дешевле запуска с нуля.

Торговая сеть «Магнит» договорилась о покупке маркетплейса KazanExpress у AliExpress и других его основателей, пишет РБК. Сумма сделки по приобретению 100% ООО «КазаньЭкспресс» не раскрывается. Представитель «Магнита» сообщил, что она будет профинансирована из собственных средств ритейлера.

В «Магните» рассказали, что на базе нового актива ритейлер намерен запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет»:

География и число пунктов выдачи будут кратно увеличены по сравнению с тем, что есть у KazanExpress, за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнита».

Представитель «Магнита» добавил, что на площадку будут привлекать новых продавцов и расширят номенклатуру товаров.

Представитель пресс-службы «AliExpress Россия» объяснил, что компания вышла из проекта KazanExpress, потому что сфокусирована на развитии трансграничного бизнеса. Там уточнили, что средства от продажи актива пойдут на собственное развитие в России.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил сумму сделки в 10 млрд руб. По его словам, расходы на приобретение актива в любом случае ниже по сравнению с суммой на запуск площадки с нуля: «Магниту» не нужно будет тратить время и инвестиции на разработку технологий, потому что он получает готовые решения.

KazanExpress был запущен в 2017 г. Оборот маркетплейса в первом полугодии 2023 г. составил 9,2 млрд руб. — на 7,4% больше, чем годом ранее. Для сравнения, оборот Wildberries и Ozon за тот же период составил — 991,8 и 636 млрд руб. соответственно. Доля KazanExpress на рынке маркетплейсов достигла 0,3%, тогда как у крупнейших игроков она 28,6% и 18,4%. Аудитория площадки превышает 5 млн человек в месяц. Сеть пунктов выдачи заказов насчитывает более 500 точек в 120 городах.

Что касается «Магнита», то по итогам 2022 г. его выручка составила 2,35 трлн руб. Компания занимает второе место среди российских ритейлеров после X5 Group. У «Магнита» работает собственная доставка, во втором квартале 2023 г. общий онлайн-оборот товаров составил 8,3 млрд руб. К онлайн-доставке подключено 11,7 тыс. магазинов.

Ранее DK.RU рассказывал, что «Магнит» завершил приобретение акций у акционеров, которые владели акциями через Euroclear Bank SA/NV, всего было выкуплено около 1,9 млн акций, что составляет примерно 21,5%.