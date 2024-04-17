«Мне пришлось поставить ультиматум, чтобы начать все заново». История семейного бизнеса

Хочешь поссориться с близкими? Возьми их к себе на работу или поселись в соседях… Это проверено временем и справедливо для всех. Но решение найти можно. История семейного бизнеса. Лайфхак.

DK.RU побывал в гостях у учредителя и генерального директора компании «Квокка» (ООО «КВОККА») Артема Миронова, которая занимается разработкой мерча. Ее уникальность в том, что она представляет собой экосистему из нескольких предприятий, каждое из которых основано членами одной семьи.

Креативное пространство «Квокки»: шоурум для мастер-классов и офис

У компании непростая история. Для многих семейных бизнесов она может стать спасительным кругом: говорят ведь, что можно учиться на чужом опыте. Правда, насколько это практически применимо, никто точно не знает. Тем не менее мы предлагаем вам прочитать рассказ предпринимателя о своем бизнесе.

Артем Миронов вырос в семье предпринимателей. Со временем он открыл собственное дело, которое никак не было связано с родительским. А когда бизнес родителей стал загибаться, просто решил помочь.

— В 2007 г. мама открыла небольшой цех по пошиву штор и портьер. Они работали в небольшом городке Свердловской области. Через 10 лет клиентская база города иссякла: люди, которые могли себе позволить шторы на заказ, просто закончились. Плюс в регион зашли такие игроки, как HoFF, IKEA, Leroy Merlin.

Родители стали искать, что делать дальше, и нашли франшизу из Казани по пошиву университетских толстовок. Идея была простая: берем толстовку, худи или свитшот, делаем для нее логотип факультета, команды и т.д., и студенты заказываю себе такую продукцию.

Сама по себе идея упаковать во франшизу швейный бизнес была плохая. Этот кейс неудачный во всех смыслах, потому что в швейном деле много нюансов. А адаптировать отлаженную бизнес-стратегию из Татарстана в Свердловской области оказалось просто невозможно. Они полгода поработали, окупили свои вложения, но не было никаких вариантов — что делать дальше.

К тому моменту я работал в продажах на строительном рынке, но решил помочь родителям: развивал группу во ВКонтакте, находил клиентов. Так у нас появилось общее дело. Долгое время мы ощущали себя именно как швейный бизнес, но со временем пришли к тому, что мы — некое креативное агентство или студия, которой неважно, что отшивать.

В 2017 г. мы придумали название для своего общего бизнеса — «Квокка». Просто это очень позитивный сумчатый австралийский зверек, занесенный в Красную книгу. К тому же, если вы помните, толстовки и худи когда-то называли «кенгуру».

Так мы с мамой начали свою деятельность под общим брендом. Со временем к бизнесу подключилось еще пять членов семьи: папа, брат, жена брата, моя жена, брат жены — всего семь человек и плюс уже наши дети периодически помогают.

То есть бизнес стал масштабироваться за счет интеллектуальных творческих вложений других членов семьи?

— Именно так. Мой брат жил в Москве долгое время, был коммерческим директором в крупной компании с миллиардными оборотами и в пандемийный год (решение не связано с пандемией, просто чтобы вы поняли о каком годе речь) было принято решение, что он возвращается сюда и вместе со всеми также занимается бизнесом. Естественно, это было серьезное приобретение. Он возглавил коммерческий отдел и впоследствии в рамках семейного бизнеса у него получилось открыть два своих предприятия — цех печати и цех пошива.

Вообще со временем каждый член семьи открыл свое ИП: моя жена развивает студию дизайна, ее брат — бренды одежды, у мамы швейное производство… и так далее. Так у нас возникла группа разных компаний, которые мы продвигаем в рамках одной экосистемы наподобие Яндекса, ВКонтакте или Нетфликс.

Казалось бы, все складывается замечательно, можно расти, масштабироваться, жить долго и счастливо, но…

— Проблема была в том, что бизнес основан на личных отношениях, даже с клиентами долгое время мы выстраивали связи, основанные на личностном, а не деловом подходе — это было в корне неправильно.

Было сложно разграничивать, где мы родственники, а где коллеги. В бане, например, мы отдыхали как родственники, но могли решать вопросы компании, а в офисе — семейные. Естественно, у моих родственников ушло много времени на то, чтобы принять мою роль главы бизнеса (кроме социальных — сын, муж, брат).

К пониманию того, что нужно разделить личное и бизнес, мы шли несколько лет. Но если бы этого не произошло, мы бы его потеряли… Инструментов воздействия на коллег-родственников практически нет: ты не можешь потребовать, оштрафовать или подать в суд, проблемы копятся.

Завтра надо детей к бабушке везти, а бабушка заказ не отгрузила вовремя. Возникает определенный диссонанс: кто она — начальник производства или бабушка?

По сути, у всех бизнесменов проблемы похожие, независимо от сферы деятельности. Но у меня случай довольно уникальный в плане семейности: обычно люди так не делают, стараются разводить — жена своим делом занимается, муж — своим, родители на пенсии. К сожалению, этот классический кейс оказался не моим.

С годами семейные отношения из-за работы ухудшались — ты начинаешь реже приезжать на выходные, ты не хочешь брать трубку, потому что знаешь, что тебе звонят не узнать, как дела, а по каким-то вопросам типа денег дай… Расставить приоритеты получилось, когда ситуация была доведена до предела.

Вы собрали всех родственников, поставили к стенке и сказали: «Теперь все будет по-другому — как я скажу»?

— Можно сказать и так. Я сказал: «Ребята, с этого момента мы будем общаться по-другому или я ухожу…». Мы перешли к открытому диалогу, нам пришлось четко разграничить личное и рабочее. Мое видение плана работы с принятием корректировок в целом было признано главенствующим.

На необходимость того, что нужно поставить ультиматум, подтолкнули проблемы со здоровьем. Я чувствовал себя плохо, но после множества обследований врачи сказали: «Дело только в голове — большая нагрузка, тревожные мысли, пора что-то менять».

Единственная моя проблема в жизни была внутри семьи — это была проблема взаимоотношений, и она не решалась никак.

А как с мамой?

— А на швейное производство я пригласил аудитора из Москвы.

И теперь уже можно раздавать советы другим?

— Во-первых, я бы сразу переходил к отношениям бизнес-бизнес — это партнерские соглашения, разделение юрлиц и так далее. Смысл делать пять учредителей, когда можно сделать пять ИП либо пять разных компаний?

Во-вторых, я бы посоветовал с самого начала четко разделить сферы ответственности, а не так что давай начнем вместе, а потом разберемся.

В-третьих, всегда полезно как можно чаще синхронизироваться не в плане оперативной работы — приходы-доходы и так далее, а относительно целей, планов, ожиданий, потому что все это может различаться.

И все-таки почему далеко не у каждой семьи получается объединиться ради общего дела? А если и получается, далеко не всем удается его сохранять?

— Если бы дело было не так интересно или легко заменимо, с ним было бы легче расстаться. В нашем случае сыграла роль вера в это дело. У всех было понимание, что бросать ни в коем случае нельзя. У нас в семье крепкие эмоциональные связи и высокий уровень эмпатии. Это тоже сыграло роль.

Моя личная позиция заключается в том, что я очень хочу, чтобы у людей, которые меня окружают, все было хорошо, но я не готов нести ответственность за всех на свете, даже за самых близких, если это взрослые люди.

И еще важно, чтобы все члены команды постоянно развивались. Если один все время учится, а другой занимается только оперативной работой, дистанция между ними будет постоянно расти, отсюда нет понимания. Я выступаю за постоянное обучение как костяка команды, так и всех сотрудников.

В каждой семье есть преемственность определенных принципов воспитания, расскажите о ваших.

— Я помню, как моя бабушка говорила про своего зятя, что ему постоянно всего мало, что он никак не успокоится. Она не понимала, почему бы ему не поставить домик, не завести огород и не выращивать картошку. И я до поры до времени с ней соглашался — и правда, а что ему все время надо? Но в процессе взросления я понял, что это и отличает людей друг от друга.

Самый худший вариант для бизнеса — это когда всего стало достаточно: всем спасибо, расходитесь. Я не хочу, чтобы ко мне приходило это успокоение, не хочу стабильности. Хочу искать идеи и ошибаться. При этом я не ненасытный достигатор. Я так живу, потому что мне так нравится.

Мне никогда ничего не запрещали и не обременяли словом «должен». И хотя все двери были открыты, кучи шансов и возможностей особо не было. Мне пришлось переехать из маленького города в большой, я жил в общежитии и, как родители, начинал с нуля.

Сейчас моему старшему сыну 14 лет, перед ним открыто больше дверей, чем когда-то было открыто передо мной. Он посещает бизнес-школу, вылетал с бизнес-миссиями в Москву и Китай. Я пытаюсь дать ему максимум возможностей и информации об этой жизни, но без рамок и жизненных установок. Кроме базовых, конечно, — воспитание, семья, любовь.

Мне сложно представить его совершеннолетним, потому что его 18 и мои 18 — это огромная разница. Сейчас у него есть команда, бренд одежды, первое место за проект и они скоро идут к инвесторам… У меня было 500 руб. в неделю, общежитие и я учился на истфаке…

В чем же плюсы семейного бизнеса — не одни же минусы?

— Любой бизнес строится на доверии. Но какие бы кредиты доверия ни выдавались, чаще всего они не оправдываются. С этим сложно — сложно найти партнера, персонал и даже спутника жизни. Посмотрите, сколько людей живет в одиночестве.

Бизнес одному не построить. Я знаю, что есть одиночки, но это исключения из правила и это не мой случай — мне нужна команда. Поэтому семья — это, безусловно, самый хороший вариант, особенно если все мотивированы. Если у всех есть общие цели и интересы, на мой взгляд, плюсов больше, чем минусов.

Здесь мы переходим к смыслу бизнеса — к тому, чем ваша семья очень дорожит. Какие у вас общие цели и интересы?

— Сейчас в Екатеринбурге есть рынок сувенирной и промопродукции. Мы хотим превратить его в рынок мерча. Это немного больше, чем просто сувенирка. Мерч — более дорогой и красивый по дизайну продукт.

Сувенир — это, скорее всего, рюкзак-мешок, ручка, блокнот и что-то такое… а под мерчем прежде всего подразумевают одежду — футболки, толстовки, аксессуары и все на свете.

В России, как и на Западе, есть успешные примеры, когда мерч превращается в отдельный бренд, не привязанный к какой-то компании или событию. Например, мерч Альфа-банка, Яндекса или Сбера.

Наша цель превращать сувенирную продукцию в мерч, а мерч — в бренд. Для этого мы создали полный комплекс услуг за счет структуры компании и входящих в нее бизнесов.

Основная сфера и двигатель всего дела — производство мерча. Компания создает мерч для бизнеса, развивая культуру брендинга, — так звучит миссия компании.

Таких экосистем, как наша, на данный момент на рынке нет. Того, что мы начали в 2019 г. продвигать слово мерч и позиционировать себя как создатели мерча, — тоже никто до нас в Екатеринбурге не делал: создатели мерча либо продвигали себя как рекламное агентство, либо как сувенирную компанию, либо как пошивочный цех.

Интересно ваше видение брендирования Екатеринбурга.

— Мои наблюдения основаны на многочисленных поездках по России в рамках соответствующих мероприятий, где вопрос о городе ставился конкретно: «Почему вы не привозите своих клиентов в Екатеринбург?».

К сожалению, о нем в России мало кто знает. Многие думают, что он находится где-то в Сибири, это город с заводами, в котором убили царскую семью.

Сейчас у нас есть «Ночь музыки» и «Стенограффия» — это проекты, за счет которых город становится узнаваемым. Жаль, что у нас нет мощных культурных брендов или молодежных брендов.

Ставрополь с Нижним Новгородом и Казанью постоянно борются за статус молодежной столицы России — почему Екатеринбург не борется? У нас столько университетов, а УрФУ входит во все топы. В Екатеринбурге самые худшие молодежные проекты с самым маленьким бюджетом и масштабом.

Мы готовы вложиться в этот проект. Нам нравится, что мы из Екатеринбурга, хочется, чтобы у нас был более сильный узнаваемый бренд. У нас в аэропорту сейчас продается мерч Санкт-Петербурга. Почему он там?

Екатеринбург мог бы стать центром креативного бизнеса. Кроме «Ночи музыки» и «Стенограффии», у нас есть «Лето на заводе», креативные кластеры и неплохие бренды одежды. У нас много креативного бизнеса и идейных людей, которых можно считать идеологами в определенной сфере.

Их достаточно по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, но в то же время реализовать здесь идею креативного центра намного проще: мы более компактные, здесь легче соединить все бизнесы в одну цепочку.

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