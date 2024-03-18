Черты успешных бизнесменов в трех поколениях. Продолжаем изучать ген предпринимательства

Давайте представим, что мы снимаем кино, хорошее российское кино, где одним из героев будет уральский предприниматель. Каким мы покажем его характер, черты личности — в чем его неповторимость?

В управленческой среде есть такой термин — «бизнес по-уральски». Что подразумевается под этими словами? DK.RU исследует эту тему в спецпроекте «Ген уральского предпринимательства». На этот раз на наши вопросы отвечали:

Ольга Чебыкина, управляющий партнер HR -Лидер, председатель комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом и человеческим капиталом Уральской Торгово-Промышленной палаты , корпоративный и HR-директор с более чем 20-летним опытом управления, в том числе и международными проектами, научный руководитель и эксперт-преподаватель программы мини-MBA Высшей Экономической Школы;

управляющий партнер председатель комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом и человеческим капиталом , корпоративный и HR-директор с более чем 20-летним опытом управления, в том числе и международными проектами, научный руководитель и эксперт-преподаватель программы мини-MBA Екатерина Легостаева, партнер направления «Корпоративный психолог» HR-Лидер, кандидат психологических наук, эксперт по эмоциональному интеллекту и когнитивным ошибкам с 20-летним опытом психологической помощи, основатель научного направления «Когнитивные ошибки в профессиональной коммуникации», член комитета по предпринимательству в сфере управления персоналом и человеческим капиталом Уральской Торговой-Промышленной Палаты.

«Уральский характер — что надо! Видать, закаляли огнем!»

© Лев Сорокин

Ольга Чебыкина, Екатерина Легостаева

Можно ли назвать предпринимательство профессией?

— Думаю, по истечении 30-летнего периода накопления первичного капитала в России — уже смело можно. Предприниматель — от слова предпринимать, значит действовать. Действовать для извлечения прибыли из своей деятельности, в идеале с сохранением и восстановлением внешних ресурсов. Вот так видим предпринимателей мы — те, кто помогает им максимизировать прибыль, вкладываясь в максимальное развитие человеческого капитала.

Есть ли набор определенных черт характера и свойств личности, описывающий бизнесменов и предпринимателей?

— Предприниматель — одна из самых сложных профессий, потому что этот человек должен обладать чертами всех четырех базовых темпераментов: меланхолик «чувствует», где можно заработать, и мечтает, флегматик анализирует факты и считает цифры, освобождая чувственную мечту от иллюзий и делая ее целью. Холерик активно проверяет цель на правдивость и «открывает» новые рынки, а сангвиник создает команды, которые «осваивают» уже открытые рынки.

Трудно ли уместить все эти качества в одном человеке? Практически невозможно. Как правило, один из темпераментов все равно доминирует. Как сказал Ицхак Адизес, один из величайших теоретиков и практиков международного менеджмента, идеальных руководителей не бывает, а предприниматель априори является руководителем. И это только психо-эмоциональная составляющая предпринимательского типа.

В нашей практике успешные и устойчивые бизнесы создают холерики и флегматики, остальные два психотипа — меланхолики и сангвиники — им ассистируют, содействуют и помогают.

Как всякий профессионал, предприниматель проходит стадии и циклы развития, переживает кризисы становления, болезни роста. Но, в отличие от других, он максималист в своей индивидуальности. Фактически помощь такому человеку в его становлении — целевая, ориентированная на развитие сильных сторон и социализацию. Не секрет, что в своем стремлении к реализации замысла предприниматель может выходить за рамки обыденного и вступать в конфликт с существующей реальностью и законом.

Что отличает предпринимателей на Урале? Какими общими чертами личности и характера обладают предприниматели и обладают ли? Благодаря каким качествам они добиваются успеха?

— За многолетний опыт работы с предпринимателями первой, второй и третьей волны у нас сложилось свое понимание тех качеств, которые необходимы для успешного ведения предпринимательской деятельности.

Черты успешных уральских, и не только, предпринимателей по поколениям:

Первая волна — поколение первых основателей (60+ лет):

Смелость;

Прагматичность/прибыльность;

Стратегическое мышление/масштабность;

Жизнестойкость/высокий VQ;

Потребность во власти и влиянии.

Вторая волна (40-60 лет):

Все свойства первой волны+

Результативность;

Харизматичность;

Начинает приобретать важность эмоциональный интеллект;

Потребность в признании.

Третья волна (25-40 лет):

Созидательность/социальная ответственность;

Социальный интеллект/человеческий капитал;

Развитие/возможности;

Потребность в мобильности и свободе.

Но главное качество, которое необходимо предпринимателю любого поколения, — способность и готовность принимать решения.

Есть ли ген уральского предпринимательства? Под ним мы подразумеваем черты характера, сформированные географическим положением и социально-политическим развитием общества здесь, в провинции, на территории, удаленной от центра, где ведущими отраслями экономики всегда была тяжелая промышленность.

— Есть даже в управленческой среде такой термин — «бизнес по-уральски». Обычно под ним подразумевают высокую эмоциональную вовлеченность в свой бизнес и ориентацию на отношения между людьми. В эту же категорию попадает и клановость/семейственность наших бизнесов: доверяю своим, они не предадут.

Другая черта уральских предпринимателей — устойчивость: способность сохранять высокие результаты даже в самые нестабильные периоды. Возможно, это связано с тем, что наш край промышленный, а ключевые показатели эффективности любого производства — устойчивый выпуск продукции в любых условиях.

Надежность: ответственность за свои слова и обещания. «Мужик сказал — мужик сделал» — не пустые слова для Урала.

Суровая территория выковала суровый характер, ориентированный на результат любой ценой. Деятельность и действия, прежде всего эмоции и сентиментальность, исключены. Сотрудник остается в обойме, пока приносит пользу. С ним легко расстаются, если он теряет эффективность. Невероятная работоспособность и требование того же от всех сотрудников компании — тоже характерная черта уральских предпринимателей.

Можно ли передать предпринимательские качества по наследству? Можно ли это воспитать?

— По последним данным психогенетики, многие наши качества и поведенческие характеристики передаются по наследству от четырех предыдущих поколений в семье. Чем более здоровый психо-эмоциональный климат и любовь к труду в семье, тем более здоровых и трудолюбивых детей мы получаем в результате. При этом рождение в семье предпринимателей — не гарантия, что каждый их ребенок наследует эти качества.

Каждый человек рождается с индивидуальным генокодом. Задача родителей — правильно увидеть врожденные качества ребенка и обеспечить максимально поддерживающую среду развития для плодотворной жизни. Для этого важно приобщать ребенка к максимально возможному количеству знаний, умений и навыков, которые необходимы в бизнесе. И обязательно воспитывать в ребенке жизнестойкость — качество, которым обладает первое поколение предпринимателей в России в силу того, что им пришлось пережить максимальное количество жизненных испытаний и еще создавать созидательные проекты в этих условиях.

Важно прививать ребенку понимание, что бизнес — это не хайп, как сейчас принято говорить. Бизнес — это большой труд. А хайпуете вы при этом и получаете удовольствие или нет — это уже ваше решение.

Есть профиль качеств, обеспечивающих достойный старт молодого человека в бизнесе, сформированный по оценкам экспертов — состоявшихся бизнесменов и подтвержденный опытом многолетней работы с детьми и подростками: увлеченность идеей, открытая коммуникация, способность объединять вокруг себя людей, управлять достижением результата и, конечно, желание извлекать прибыль и преумножать ее. Самое важное — понять индивидуальность ребенка и помочь ему реализовать свой потенциал современными и эффективными способами. Не навязывать свою точку зрения на бизнес, не сломать предпринимательское чутье и желание действовать.

Также мы четко наблюдаем, что у предпринимателей первой волны дети редко становятся преемниками. Чаще они предпочитают либо уходить в наем, либо организуют свои стартапы. Преемственность бизнеса, его развитие и сохранение от поколения к поколению — отдельная большая тема в предпринимательстве.

«Работать не на себя, а на общество — принципиальное отличие предпринимателя от ремесленника», — считают наши эксперты. Что формирует такое мировоззрение и почему оно свойственно не всем?

— «Подзаработать и приодеться» — смысл ведения бизнеса для большинства основателей первого поколения. Это прагматизм логиков. Этим они и отличаются. А если мы добавим сюда ключевой психологический фактор капитализма — крайний индивидуализм, то получим предпринимателя, который не заботится о последствиях своей деятельности в отношении используемых ресурсов: природных, финансовых или человеческих. Мы, конечно, не можем констатировать, что таковыми являются все предприниматели первого поколения, но их очень много, это точно. Кроме того, принимаем во внимание, что в эру первичного накопления капитала все хотели «заработать и разбогатеть» по-быстрому.

Второе поколение думает про бизнес «вдолгую», поэтому начинает заботиться о природных, финансовых и человеческих ресурсах, а значит, работает не только на себя, но и на социум не только в настоящем моменте, но и на общество будущего.

Это совершенно иные управленческие подходы, которые сейчас активно прорастают среди предпринимателей и называются ответственным предпринимательством.

Предприниматели третьей волны активно пробуют новые формы бизнеса и скорее самовыражаются, чем стремятся к деньгам. Перед ними не стоит проблема накопления первоначального капитала, они растут в сытой, богатой ресурсами и возможностями среде. Поэтому им важнее всего личная свобода, возможность «не быть распятым на своем бизнесе», мобильность. Они вовлекают других в свои идеи и хотят задавать тренды, иметь фолловеров и быть узнаваемыми. Все чаще и чаще они ищут смыслы и пытаются обращаться к ценностям.

Так что скорее это не про ремесленников и предпринимателей, а про эволюцию предпринимательства в целом.

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