Ген уральского предпринимателя: «Это люди конкретные, негибкие, суровые и справедливые»

Работать не только на себя, но и на общество — то, что принципиально отличает предпринимателя от ремесленника, считают эксперты. Что формирует такое мировоззрение и почему оно свойственно не всем?

DK.RU уже много лет тесно работает с предпринимательским сообществом. Все это время мы понимали — это особенные люди. Но что конкретно их отличает?

В поисках этих отличий мы провели множество интервью с современными бизнесменами, изучили истории про родоначальников уральского бизнеса и пришли к выводу — «ген предпринимательства» существует. Интересно — можно ли вывести некую формулу этого гена?

В этой публикации мы попросили психологов разобрать на примерах, какие факторы стали решающими в выведении «гена уральского предпринимателя», как эти люди переживают кризисы и в целом — может ли уралец понять, условно, жителя Сочи.

Софи Кремлева, психолог, социолог, автор книги «Темная сторона луны»:

— Чем сформирован характер коренного уральца? В основном, конечно же, климатом, ландшафтом и исторически преобладающим видом деятельности. На Урале это горнодобывающая и заводская промышленность. ДНК уральца выковано горами, реками и заводами. Однако, помимо этих факторов, существенное влияние на формирование уральской ментальности оказали художественная литература и культура нашего края.

Можно говорить о том, что под влиянием всех этих факторов сформировался специфический для нашего горнозаводского региона социальный архетип, который передается через правила, обычаи, менталитет и художественные произведения.

Климат Урала достаточно суровый — здесь продолжительная зима и достаточно переменчивая погода летом. В среднем в Екатеринбурге всего 111 солнечных дней в год, а хмурая давящая серость — то, что сопровождает нас на протяжении всей жизни, лишь изредка разбавлена редкими, но ясными солнечными днями.

Все это не может не сказываться на характере коренных уральцев — расслабляться здесь никак нельзя, и это накладывает свой отпечаток на характер. Гости Урала отмечают внешнюю суровость и даже угрюмость, сосредоточенность уральцев на проблемах выживания, преодоления. Исторически именно такая угрюмая сосредоточенность помогала выживать и развиваться в непростых климатических условиях среди гор, рек и лесов. Урал — опорный край державы, где горы богаты минералами, рудой, удобно строить заводы, а реки являют собой идеальные транспортные артерии.

Уральские горы, богатые полезными ископаемыми, — невысокие, коренастые, заземляющие, отвлекающие от романтического созерцания вершин в сторону освоения глубин, недр, что также характерно для уральского менталитета. Уралец максимально «заземлен», он «зрит в корень», его самоотверженный труд направлен на получение материального результата, его характер отличают высокий профессионализм, жизнестойкость и выносливость.

До революции уральские рабочие не являлись крепостными и могли разбогатеть, даже начать собственное дело, но это было возможно исключительно благодаря выдержке, трудолюбию и авторитету мастера.

На сегодняшний день успешных уральских предпринимателей отличает именно эта заземленность, уверенный профессионализм на уровне Мастера, крепкая деловая хватка и определенная доля суровости, жизнестойкости.

Юлия Мурашова, психолог и бизнес-тренер, автор книги «Почва под ногами»:

— Реальное предпринимательство — это не история, когда я хайпанул в этом году, а через год или два про меня уже не слышно. Это способность держать результат на протяжении длительного времени, возможно, в течение всей жизни. Это стабильный последовательный рост. Если подводить черту под всеми предпринимателями, каких я знаю, то именно это качество всех их объединяет.

Эта способность, в свою очередь, базируется на дисциплине, понимании своей глобальной миссии. Я бы добавила сюда умение выдерживать большие психоэмоциональные нагрузки, сохраняя свою энергию. Думаю, это удается только тем людям, которые способны отдавать, а не только брать. Какими бы метафизическими терминами мы это ни называли, я убеждена — настоящее предпринимательство строится не только на получении прибыли.

Внутренняя дисциплина и ответственность

Слово «дисциплина» воспринимается всеми по-разному. Но в целом это не только определенная регулярная последовательность действий, а некоторая структурированность всей своей жизни и ответственность за это.

Например, внутренняя дисциплина нужна, чтобы управлять коллективом, нести ответственность не только за себя, но и за других. Для этого нужно сохранять определенный ритм жизни — не все могут его выдерживать, учитывая, что с ростом бизнеса объем нагрузки нарастает.

Способность сохранять и накапливать ресурсность

Успешному предпринимателю необходим постоянный приток энергии, некий неисчерпаемый ресурс. К этому потоку надо уметь подключаться. А это значит — быть соединенным с чем-то большим, чем нацеленность на свою прибыль, речь скорее об общечеловеческих ценностях. Судя по тому, что наблюдаем я и мои коллеги, не получится быть успешным, если ты не соединен с чем-то большим, нежели материальный ресурс.

Говоря теоретически, мир тебе будет помогать, только если ты сам часть этого мира. На практике это выливается в то, что предприниматели создают рабочие места, вкладываются в благоустройство общественных территорий… Тут масштаб деятельности зависит только от того, какими категориями человек мыслит.

Всегда бывают кризисы. Вопрос — способен ли ты двигаться дальше через них, вставать и снова идти. Я думаю, если у тебя есть сонастройка с миром и присоединение к чему-то большему, чем просто накормить себя, то появятся и силы преодолевать кризисы.

Понимание своей миссии

В предпринимательстве всегда есть созидательная идея или миссия. Только тогда дело будет жить долго. Если же фокус только на себя, то богатство закончится на одном поколении.

Люди с геном предпринимательства не реализуют себя, свои проекты только ради денег. Деньги воспринимаются ими как ресурс, чтобы дальше развиваться.

Если говорить о купцах, которые жили пару веков назад, их миссия заключалась в том, чтобы поднимать и толкать к развитию территорию, на которой они жили. Они были импульсом или катализатором прогресса в конкретном месте. Некоторые не ограничивались своим селом или уездом и представляли Россию на международном уровне. Но, опять же, если обратиться к истории, то успешными на протяжении веков были лишь те, кто делал это осознанно. Мы все знаем такие династии, как Морозовы, Демидовы, Строгановы. Это известные меценаты.

То есть их идея или миссия распространяется и на детей, можно сказать, вшивается в ген. Детям передается в наследство не только материальный ресурс, но и ценности, которые разделяют родители.

Можно ли передать по наследству эти способности?

Как психолог, коуч или человек, который работает с родовыми историями, я вижу, что эти качества можно передать по наследству, но только если под наследством понимается следующее поколение.

И здесь имеется в виду не генетика, а воспитание, причем воспитание, направленное не на детей, а на себя. Ваша семья — дети, мужья и жены почти всегда — это ключевые зеркала того, как вы живете и какими ценностями оперируете.

Когда ребенок рождается, его психика не сформирована. Она формируется как раз благодаря отцу и матери, а также ближнему окружению значимых взрослых. И то, какими ценностями это все пропитано, такое восприятие мира будет и у нашего наследника.

В пример можно привести случаи из 1990-х, когда родители не уделяли времени своим детям, когда уровень семейных ценностей у большинства людей базировался на выживании. Сейчас мы видим поколение взрослых, которые в детстве впитали в себя эту историю.

Первые годы развития ребенок «зеркалит» родителей, но потом он вырастает и становится самостоятельной личностью. И дальше вопрос — какой выбор делает этот человек.

Мы прекрасно знаем истории, когда за несколько десятилетий одной жизни строились заводы, формировались капиталы, но при этом следующее поколение не могло их освоить и сохранить, потому что объем и структура их личности не могла все это вынести.

Однако это не значит, что дети были плохие — не смогли, не стали, не захотели… Если я собираюсь передать свой завод, какую потребность я закрываю? Это базовый страх смерти или все-таки я хочу, чтобы дети были счастливы? Для этого им нужно пространство, в котором они смогут развивать свои таланты. Но может завод — это не то пространство?

Чтобы передать производство, предприятие, какое-то дело, надо в первую очередь передать ту миссию, которую вы вкладываете в реализацию своих проектов. Не забывая при этом, что если вы одновременно делаете какие-то не очень созидательные вещи, то ребенок это все хорошо считывает.

Ген уральского предпринимательства

Ген уральского предпринимательства существует, о нем можно говорить, потому что все мы живем в определенном контексте времени, окружения, климатических условий. Сочинцам уральцев не понять в некоторых случаях. Это сложилось не только исторически, но и климатически. Мы не можем сбрасывать это со счетов.

Есть такое понятие «рептильный мозг». Им оперирует часть ученых, изучающих поведение человека. Эта часть мозга отвечает за инстинктивные вещи, базовые стратегии, связанные с выживанием. Считается, что они практически неизменны на протяжении всего периода существования человечества. Людям, которые живут в суровых условиях Севера, передается способность выживать в сложных условиях, терпеть, выдерживать нагрузки, не расходовать тепло, эмоции… И при этом быть отзывчивыми к людям. Это передается из поколение в поколение.

Урал и Сибирь дают России и миру определенную категорию людей (и предпринимателей в частности), выносливую, готовую к трудностям. Это один из примеров растиражированного понятия «сила русского духа». При этом у этих людей сердце очень открыто к состраданию. Живя в Москве, общаясь с разными людьми, это очень хорошо видно. Казалось бы, сильная воля и способность к сопереживанию — это два полюса, но в людях Урала и Сибири они гармонично сочетаются.

Когда мы говорим про миссию и созидание, мне вспоминается Виктор Вексельбег (основатель ГК «Ренова»), который создал фонд «Связь времен». Это колоссальный вклад в историю России и мира, потому что они занимались тем, что искали и покупали на различных аукционах предметы искусства. В итоге он открыл свой частный музей, который входит в список лучших частных музеев России. Он содержит более 4 тыс. экспонатов — ценнейших предметов искусства и картин. Особенная гордость — коллекция из девяти пасхальных яиц Карла Фаберже.

Говоря про внутреннюю дисциплину и ответственность и вообще про ген именно уральского предпринимательства, вспоминается Андрей Козицын. Насколько я помню, он начинал карьеру с электрослесаря, пройдя путь до генерального директора компании. В моем журналистском прошлом мне довелось побывать на предприятии УГМК и пообщаться с Андреем Анатольевичем прямо там, на предприятии. Все знают, что УГМК вкладывает деньги в спорт и историческое наследие, все знают про баскетбол и музейный комплекс УГМК — частный музей военной и гражданской техники.

А говоря о передаче миссии из поколения в поколение, можно вспомнить отца и сына Скуратовых. Сергей Скуратов-отец — бенефициар и генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии». Сергей сам родился в семье работника авиационной отрасли. И его сын — Кирилл Скуратов тоже продолжает это дело, он первый заместитель и коммерческий директор компании.

Я бы не стала говорить о преобладании промышленности в гене уральского предпринимательства. Потому что на Урале активно развиваются дизайн и архитектура, наука, университеты и музыка. Музыкальные группы с Урала существуют долго, собирают стадионы в России и в мире — не отпускают аудиторию. Это же тоже пример успешного бизнеса.

Евгений Теребенин, психолог, коуч, предприниматель, автор метода «Терапия Души»:

— Предприниматели — это люди, которые действуют раньше других, сразу, как только обнаружили стоящую идею. Это люди дела, они не обсуждают, а реализуют. В личности таких людей всегда видна сильная идеологическая сторона. То есть они могут вовлекать в свои проекты различных людей и ресурсы. У них, безусловно, есть лидерские способности.

Предприниматель — это человек, который видит социальные потребности общества и находит возможность их реализовать через собственные решения, через другие предложения на рынке или их объединение.

В этом смысле предпринимателей часто путают с ремесленниками. Но первые отличаются от вторых как раз наличием глобальной идеологии, позволяющей чувствовать общество. Ремесленники — это люди, которые умеют делать что-то своими руками. Сейчас это называется предпринимательской деятельностью, хотя на самом деле это ремесло. У ремесленников может и не быть никакой идеологии, просто они очень хорошо работают на себя. Например, некоторые преподаватели имеют частную практику — и они не предприниматели.

Правильно, что сейчас нашли новое слово «самозанятый». Самозанятый и предприниматель — это разные люди. Вот многие специалисты и эксперты являются самозанятыми — они занимают сами себя. Они продают товар или услугу, но не ведут предпринимательскую деятельность. Они не пытаются решать в одного проблемы общества… Предприниматели делают социально значимые вклады, они действительно решает вопросы для населения, для народа, для всех. Это разные масштабы личности, деятельности.

Предприниматели интересуются людьми, они видят их, примечают, понимают задолго до того, как начнут с ними работать. Предприниматель — это тот, кто подтягивает всевозможные ресурсы с разных уровней.

К примеру, возьмем цепочку «банки-коммерсанты-производственники». Здесь предприниматели — это те, кто способен взаимодействовать со всеми сразу, видя картину целиком. А тот, кто видит наибольшее количество связей, способен строить более эффективные схемы.

Вы спрашиваете про личные качества… На мой взгляд, они могут быть абсолютно разными. Бывают невыносимые предприниматели со скверными характерами, но при этом очень значимые в обществе. Предприниматели могут быть с разной судьбой, добрые и злые, но при этом они всегда сильны духом. Они не бросают свое дело, даже если их никто не поддерживает, они умеют держать цель, и это всех восхищает.

Уральские предприниматели — это люди конкретные, жесткие и суровые, негибкие и справедливые. Мы здесь, на Урале, имеем конкретную жизненную позицию, которая известна всем в России и за ее пределами.

Наши крупнейшие предприниматели — меценаты, люди, которые любят Урал, вкладываются в культуру. Инфраструктуру наших мегаполисов формируют именно предприниматели. Они же поднимают и малые города.

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